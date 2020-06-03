"معالجة بسيطة" تجعل مقابض الابواب وسطوح الألمنيوم مضادة للبكتيريا والفيروسات

المصدر: متابعة الامارات اليوم

وصل علماء في استراليا إلى ما إسموه معالجة قادرة على تحويل سطح الألمنيوم إلى "مضاد للبكتيريا والفيروسات" قادر على تفتيت مسببات الأمراض عند سقوطها عليه.

وقال البروفيسور براساد يارلاغاد من معهد كوينزلاند للتكنولوجيا، إنه وفريقه العلمي عالجوا سطح قرص من سبيكة 6063 باستخدام هيدروكسيد الصوديوم مدة ثلاث ساعات. بعدها اتضح لهم أن سطح السبيكة، تحول تحت تأثير المادة القلوية من سطح أملس، إلى سطح خشن، يمكن تبليله.

وعندما وضع الباحثون على سطح السبيكة الخشن البكتيريا والفيروسات "المكورات العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية"، بدأت أغشيتها تتمزق. بحسب موقع "فيستي. رو" الاسترالي العلمي، و"روسيا اليوم"

واتضح للباحثين، أن غالبية البكتيريا بعد مضي ساعتين من وجودها على سطح سبيكة الألمنيوم التي عولجت بهيدروكسيد الصوديوم مدة ثلاث ساعات، قد أزيلت.

ومن أجل التأكد من استمرار فعالية هذا السطح، صمموا نموذجا لاستهلاك هذا السطح مع مرور الوقت، واتضح لهم أنه يبقى محافظا على خصائصه المضادة لنشاط البكتيريا والفيروسات.

ويستنتج الباحثون، أن مثل هذه المعالجة البسيطة يمكنها حماية مقابض الأبواب في المستشفيات والمستوصفات من مسببات الأمراض، وكذلك الدرابزين في الأماكن العامة، التي يلمسها يوميا عدد كبير من الناس.

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