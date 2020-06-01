ألمان يرفضون أخذ لقاح ضد كورونا في حال وجوده

المصدر: برلين -د ب أ

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن واحدا من كل اثنين من الألمان قال إنه لن يأخذ لقاح كورونا في حال وُجِد. في المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (يوجوف) عبر الإنترنت لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن واحدا من كل أربعة ألمان قال إنه سيأخذ اللقاح. وشمل الاستطلاع 2956 شخصا، وكانت نسبة الرافضين لأخذ لقاح بين النساء أكبر منها بين الرجال.

وتشير تقديرات أغلب الخبراء إلى أن طرح لقاح مصرح به مضاد لكورونا لن يتم قبل العام المقبل على أقل تقدير، كما أن من الممكن أن يستغرق الأمر سنوات حتى يظهر لقاح يمكنه توفير حماية جيدة من كورونا. وأعرب 44% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لتطبيق لقاح إجباري مضاد لكورونا، مقابل 40% يعارضون ذلك.

وثارت تكهنات حول احتمال تطبيق لقاح إجباري مضاد لكورونا في ألمانيا، غير أن الحكومة أكدت مرارا أنها لن تجعل حقن اللقاح إلزاميا مستقبلا. ويلزم القانون الألماني الحكومة بالحصول على موافقة مجلس الولايات في حال رغبت في تطبيق لقاح إجباري " بالنسبة للشرائح المهددة من السكان".

وتطبق ألمانيا منذ ارس الماضي لقاحا إجباريا ضد مرض الحصبة شديد العدوى، ويسري التطعيم الإجباري باللقاح على شرائح من بينها الأطفال والعاملين في الحضانات.



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