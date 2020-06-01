هذا ما يحدث عند تناول شاي البابونج يوميا

المصدر: ميونخ -د ب أ

يعتبر شاي البابونج من العلاجات المنزلية الهامة، التي تفيد في شكاوى المعدة والأمعاء وله العديد من الفوائد الصحية الأخرى فضلا عن مذاقه الممتع. وفي حال تم شربة يومية او بشكل منتظم فهذا مايحدث للجسم

خفض ضغط الدم

تناول شاي البابونج بصورة منتظمة يمكن أن يساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم ومنع أمراض القلب والأوعية الدموية؛ حيث تعمل مضادات الأكسدة الموجودة به على تقوية عضلة القلب.

علاج الالتهاب

يحتوي شاي البابونج على مواد مضادة للالتهابات، وهو ما يساعد على علاج الكثير من الأمراض؛ نظرا لأن الالتهاب الخفيف المزمن قد يكون سببا في العديد من الأمراض، مثل مرض الزهايمر أو الاكتئاب.

خطر السرطان

لا تقتصر فائدة الأبيجينين، وهو أحد المواد الموجودة في شاي البابونج، على تأثيره المهدئ فحسب، بل يمكن استخدامه في علاج السرطان أيضا، وقد أظهرت بعض الدراسات بالفعل أن هذه المادة الفعالة قادرة على منع تكاثر الخلايا السرطانية.

مشاكل الجهاز الهضمي

يمتاز شاي البابونج بتأثير مفيد في حالات انتفاخ البطن والإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، كما أنه يخفف أيضا من تقلصات الدورة الشهرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news