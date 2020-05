تلفزيون دبي يعيّد على مشاهديه بأفلام ومسرحيات ونجوم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

كشف تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن باقة برامجه الخاصة وأعماله الفنية التي ستبث على مدار أيام عيد الفطر المبارك على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، والتي تأتي في إطار الحرص على مواصلة تقديم كل ما هو متميز ومتجدد للجمهور المحلي والعربي، في ظل الظروف الخاصة التي يعيشها العالم في سعيه لاحتواء فيروس كورونا المستجد، الذي فرض على الجمهور المكوث في المنازل. وأكد المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، أن «باقة البرامج والتغطيات الخاصة التي سيتابعها الجمهور على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي بمناسبة عيد الفطر، تعكس السعي الدائم لتقديم الأفضل، إضافة إلى الحرص على مشاركة الجمهور من خلال المسابقات والبرامج الخاصة والأعمال الفنية، في الوقت الذي سعت فيه كل قناة إلى تقديم هويتها الخاصة عبر مجموعة البرامج التي أنتجتها عبر فرق عملها المتخصصة».

ضيوف

مع إطلالة أول أيام عيد الفطر المبارك، ستبث شاشة تلفزيون دبي صلاة العيد، فيما سيقدم الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الإمارات، حلقة خاصة من برنامج «الفضل العظيم»، ومن الساعة العاشرة صباحاً سيبث برنامج «عيدكم مبارك» من تقديم أحمد عبدالله ورحاب المهيري في أول وثاني أيام العيد، متضمناً العديد من التقارير الخاصة ولقاءات في الاستوديو مع عدد من الضيوف والنجوم للحديث عن أجواء العيد في دولة الإمارات، إضافة إلى عدد من الضيوف والفنانين المشاركين في الأعمال الرمضانية على شاشة تلفزيون دبي. وسيتم بث الحلقات الأخيرة من المسلسلات الدرامية والكوميدية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك، ففي أول أيام العيد ستعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «رقم الحظ 7» في الثامنة صباحاً، ومسلسل «بـ 100 وش» (الواحدة ظهراً)، فيما سيتم بث الحلقة الأخيرة من مسلسل «رياح السموم» الساعة الرابعة عصراً، ومسلسل «الخوابي» في السادسة مساء، ومسلسل «سكر زيادة» في 11 مساء. فيما ستقدم رؤى الصبان الحلقات الختامية من برنامج المسابقات «آخر كلام» مساء أول وثاني أيام العيد، وبثالث أيام العيد سيتابع الجمهور الحلقة الخاصة من برنامج «سهرانين» مع أمير كرارة كما تم تحديد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل طوال أيام العيد لمتابعة مجموعة من الأفلام الأجنبية، إذ سيعرض أول أيام العيد فيلم Fantastic Beasts and Where to Find Them للمخرج ديفيد ياتس، أما ثاني أيام العيد فسيعرض فيلم Dunkirk، فيما سيتم ثالث أيام العيد عرض فيلم الخيال العلمي Interstellar للمخرج نفسه.

وفي ثاني وثالث أيام العيد، سيتاح للجمهور متابعة الحلقات الخاصة من برنامج «صحتكم أمانة» مع الدكتور علي سنجل، والتاسعة مساء بثاني أيام العيد ستقدم حلقة خاصة من برنامج المسابقات Mental Samurai مع المذيع عمار آل رحمة.

«سما دبي»

تستمر حكايات العيد وأجواؤه الخاصة هذا العام مع قناة سما دبي، وستكون البداية مع نقل وقائع صلاة العيد، وابتداء من التاسعة صباحاً ستعرض القناة برنامج «صباح العيد» من تقديم المذيعة الإماراتية ميثاء إبراهيم، الذي سيستعرض النجاحات التي حققتها مجموعة المسلسلات والبرامج الخاصة التي بثت على قناة سما دبي في شهر رمضان، إذ ستتم استضافة الشاعر والباحث الإماراتي عوض بن حاسوم الدرمكي للحديث عن برنامجه «بصمات» الذي نال متابعة الجمهور بشكل واسع. كما سيتم التواصل عبر الاتصال المرئي مع أحمد عبدالكريم للحديث عن برنامجه «حياتنا»، كما تستضيف الحلقة الخاصة مجموعة من الممثلين المشاركين في بطولة المسلسل الإماراتي «بنت صوغان».

كما سيتابع جمهور قناة سما دبي وطوال أيام العيد مجموعة من المسرحيات، بداية من مسرحية «عزوبي السالمية»، فيما ستعرض في ثاني أيام العيد مسرحية «الواد سيد الشغال»، للفنان عادل إمام.

وفي ثالث أيام العيد ستعرض مسرحية «انتخبوا أم علي»، بطولة خليل إسماعيل وعبدالرحمن العقل وانتصار الشراح وداوود حسين، إلى جانب نخبة من نجوم المسرح الكويتي.

حلقة خاصة من «المندوس»

للمرة الأولى تعرض قناة سما دبي طوال أيام العيد مجموعة من الأفلام المدبلجة للأطفال. وسيتابع الجمهور الحلقات الخاصة من برنامج «شكراً يا وطن» ابتداء من الساعة التاسعة مساء، من تقديم حامد بن كرم وديالا علي، وسيتم خلال الحلقات الخاصة إبراز جهود خط الدفاع الأول من خلال استضافة مجموعة من المسؤولين والضيوف للحديث عن جهود الجيش الأبيض، وما يقومون به خلال فترة العيد.

كما سيتابع الجمهور الحلقات الخاصة من برنامج «لأول مرة»، مع الإعلامي الإماراتي إبراهيم أستادي طوال أيام العيد ابتداء من الساعة العاشرة والنصف مساء، وسيقدم الإعلامي الإماراتي عبدالله إسماعيل حلقة العيد الخاصة من برنامج «المندوس» أول أيام العيد (الساعة الـ11 والنصف مساء).

وستعرض أفضل حلقات «شعبية الكرتون 14» و«خوصة بوصة»، والحلقات الأخيرة من مسلسلات «رياح السموم»، و«شغف»، و«بنت صوغان».

- «سما دبي» ستعرض «عزوبي السالمية» و«انتخبوا أم علي» علاوة على عدد من الأفلام المدبلجة للأطفال.

- مسلسل «بـ 100 وش» تُعرض حلقته الأخيرة أول أيام العيد على شاشة دبي (الواحدة ظهراً).

