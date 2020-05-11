غرافيك.. 9 تنبؤات لعالم ما بعد «كوفيد-19»

المصدر: غرافيك: محمد داود

يتفق معظم الخبراء اليوم، بل يدرك حتى عامة الناس، أن العالم سيكون بعد انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مختلفاً عما كان قبله، فالأزمة قد تشكل ضغطاً كبيراً على أنظمتنا وتستنزف صبرنا، لكنها تعزز مناعتنا وقدرتنا على الصمود، وتدفعنا إلى تطوير حلول جديدة ومبتكرة وتعلمنا دروساً جديدة وتغيير طريقة عملنا وحياتنا، وتجعلنا نبني عالماً أفضل، كما حدث بعد الأزمات العالمية الكبرى.

لكن من سيقطف ثمار ذلك؟ وكيف سيؤثر ذلك في تجارتنا وصناعتنا؟ وما الآفاق التي يفتحها؟ وكيف نستعد لها؟ كيف يجب أن نخطط لهذا المستقبل؟ وكيف يجب أن تتغير النظم والقوانين كي تستجيب له؟ كيف سنعيش بعد "كوفيد-19"؟ كيف سيدرس أولادنا؟ كيف سنمارس أعمالنا؟ كيف وكيف وكيف؟

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