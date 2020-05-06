باحثون: الهاتف الذكي مكان مثالي للبكتيريا والفيروسات

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تحمل الهواتف الذكية ميكروبات مُمرِضة عدة، تتضمن البكتيريا والفيروسات والفطريات، ولذا وصفها بعض الباحثين بأنها حصان طروادة الذي يسهم في تفشي الجوائح والأوبئة بالمجتمع.

ولا يهتم أغلب الناس بتطهير هواتفهم على الرغم من قدرتها على نشر فيروسات عدة مثل الإنفلونزا، وفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المسؤول عن الوباء الحالي. ولذا اهتم العلماء كثيراً بدراسة الميكروبات الموجودة على أسطح هذه الهواتف، إذ نُشر بحث، أخيراً، في دورية «جورنال أوف ترافل مدسين آند إنفيكشواس ديسيزس»، تضمن تحليل نحو 56 دراسة أجريت في 24 دولة، بين عامي 2005 و2019، لفهم هذا الأمر. وركزت أغلب الدراسات على البكتيريا والفطريات، ووجدت أن نحو 68% من الهواتف التي خضعت للدراسة ملوثة. وتعد الهواتف ناقلاً مثالياً للأمراض، فعندما نستخدمها في إجراء المكالمات نلوّث سطحها بقطرات الرذاذ التنفسي، التي تخرج خلال الحديث، وربما تتضمن ميكروبات عديدة، بالإضافة إلى استخدامنا إياها خلال ممارسة الأنشطة اليومية، مثل تناول الطعام، ما يؤدي إلى تراكم بقايا الطعام والمغذيات على سطحها، فتتغذى عليها الميكروبات وتعيش طويلاً، ويصطحب بعض الناس هواتفهم إلى دورات المياه ما يؤدي إلى تلوثها ببقايا البراز.

ويؤدى تضافر هذه الظروف مع الحرارة المنبعثة من الهواتف، إلى نمو هذه الميكروبات وتكاثرها وانتشارها بين الناس. وما يزيد الأمر سوءاً أن أغلب الناس لا يهتمون بتنظيف هواتفهم، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن 75% من الناس لم ينظفوا هواتفهم أبداً.

الطريقة المثلى لتنظيف الهاتف والأجهزة التي تتضمن شاشات لمس، هي تطهيرها يومياً باستخدام كحول إيثيلي 70% أو غيره من المواد المطهرة.

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