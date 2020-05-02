«ملكة البوب» تغني دعماً للمتضررين من «كورونا» في مدينتها

المصدر: هيوستن (الولايات المتحدة) ■أ.ف.ب

نشرت المغنيتان بيونسيه وميغن ذي ستاليون عملاً مشتركاً سيعود ريعه إلى جمعية خيرية في مدينة هيوستن في ولاية تكساس التي تتحدران منها في إطار جهود مكافحة وباء «كوفيد-19». وتشاركت نجمة الراب الصاعدة ميغن ذي ستاليون مع ملكة البوب بيونسيه في تقديم نسخة جديدة من أغنيتها «سافدج» التي طرحت أساساً في مارس ضمن ألبوم «شوغا»، واحتلت المركز العاشر في سباق الأغنيات الأميركية. وحققت الأغنية انتشاراً كبيراً، خصوصاً عبر منصة «تيك توك»، حيث نشر عدد كبير من المستخدمين تسجيلاً مصوراً يظهرهم يرقصون على إيقاع الأغنية. وكتبت ميغن ذي ستاليون عبر صفحتها على تطبيق «إنستغرام» «كوني متحدرة من هيوستن في تكساس، هذا الأمر يعني لي الكثير. كل عائدات الأغنية ستذهب إلى (بريد فور لايف هيوستن) دعماً لمدينتنا في مواجهة هذا الوباء». وسبق أن تبرعت بيونسيه بستة ملايين دولار لجمعيات تهتم بالسكان الأكثر تضرراً جراء وباء كوفيد-19 في هيوستن ونيويورك ونيو أورلينز وديترويت.

وفي مطلع أبريل الجاري، أعلنت ميغان ذي ستاليون عن شراكة مع «أمازون» لتوزيع أجهزة لوحية بدار للمسنين في هيوستن.

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ملايين دولار تبرعت بها بيونسيه سابقاً لجمعيات تهتم بالمتضررين من وباء «كوفيد-19».

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