رئيس «تسلا» يؤكد: سيارتنا الكهربائية ستطفوعلى الماء

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

وفقاً لتغريدة جديدة أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إيلون ماسك: «ستستطيع سياراتنا الكهربائية أن تطفو فوق الماء على الأقل لفترات قصيرة من الزمن».

وذكر موقع «إلكتريك» أن ماسك تباهى في عام 2016 بقدرة أصغر سيارات «تسلا» من طراز «إس سيدان» على الطفو لبعض الوقت أيضاً. وقال ماسك حينها: «نحن لا ننصح بذلك، لكن الموديل (إس) يطفو بشكل جيد بما يكفي لتحويله إلى قارب لفترات قصيرة من الزمن، وستكون عملية الدفع عبر دوران الإطارات»، ووفقاً لماسك، يرجع ذلك غالباً إلى حزمة البطارية المغلقة بإحكام، التي تبطن أرضية السيارة لتساعد على طفوها.

ويبدو أن ماسك يمتلك تاريخاً معروفاً لاهتمامه بالمركبات البرمائية. فمنذ فترة طويلة استهوته سيارة «لوتس إسبريت» رياضية 1976، التي تحولت إلى غواصة في فيلم «جيمس بوند: الجاسوس الذي أحبني»، في عام 1977. وأدى هوس ماسك بالمشهد إلى شرائه سيارة «لوتس إسبريت» في عام 2013 مقابل مليون دولار.

وستتضمن سيارة «سايبرتراك» أيضاً إضافة إلى قدرتها على الطفو، مساعداً ديناميكياً متطوراً، يهدف إلى السماح لها بالسير على الطرق الوعرة بطريقة تنافس أي سيارة أخرى. وبحسب «مرصد المستقبل»، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، ما زالت «تسلا» تبحث عن مكان لتصنيع سيارتها المبتكرة. ولا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أنها ستنحرف عن خططها الأولية لإطلاق أولى سيارات «سايبرتراك» الكهربائية في أواخر عام 2021.

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