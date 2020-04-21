الكشف عن كوكب شبية بالارض صالح للعيش..علماء ناسا: لانعرف ان كان عليه أحد

المصدر: متابعة الامارات اليوم

كشف علماء فلك عن رصدهم لكوكب شبيه بالأرض خارج المجموعة الشمسية، ويبعد عن كوكبنا بنحو 300 مليون سنة ضوئية، وبحسب العلماء قإن الكوكب متواجد في المنطقة الصالحة للعيش في مجموعته الشمسية.

وبحسب ما قاله علماء في وكالة الفضاء الأميركية ناسا، فإن الكوكب الذي أطلقوا عليه اسم ( Kepler-1649c ) يبلغ حجمه حجم كوكب الأرض تقريباً، وتشير المؤشرات بأنه صالح للعيش، حيث أنه يحتوي على مياه، كما أن حرارته السطحية مشابهة لدرجة حرارة الأرض، لكن العلماء اشاروا إلى عدم قدرتهم معرفة إن كان عليه أحد.

وأوضحت وكالة الفضاء الأميركية أن هذا الكوكب يدور حول نجم يُطلق عليه اسم القزم الأحمر، وهو نجم أصغر حجماً من حجم الشمس بـ 4 مرات، مضيفة أن الكوكب يحصل على حوالي 75% من الضوء الذي تتلقاه الأرض من الشمس، ما يرجح كون درجة حرارته السطحية مشابهة لكوكب الأرض.

ولفتت تقارير فلكية إلى أن تلسكوب كيبلر الفضائي جمع معلومات عدة حول الكوكب الجديد بين عامي 2009 و2018، ومن بينها أن السنة تمر على هذا الكوكب خلال 19.5 يوماً أرضياً.

ويُرجح العلماء أنه لا توجد حياة على هذا الكوكب، إلا أن اكتشافهم هذا شديد الأهمية، حيث أنها المرة الأولى التي يجدوا فيها كوكباً يشبه كوكب الأرض من حيث الحجم ودرجة الحرارة.

وقال أحد علماء ناسا أن هذا العالم البعيد مثير للاهتمام، ويمنحهم أملاً أكبر في العثور على أرض ثانية تقع بين النجوم، مشيراً إلى أن المعلومات التي جمعتها عدة بعثات علمية فضائية، لمسح الكواكب الخارجية العابرة سوف تستمر في تحقيق المزيد من الاكتشافات الرائعة.