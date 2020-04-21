"نتفليكس" تثير سخرية المتابعين بترجمة أفلام "اللمبي" للفصحى

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثارت منصة "نتفليكس" سخرية متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ترجمة عدد من الأفلام المصرية للغة العربية الفصحى، أبرزها أفلام للفنان المصري محمد سعد،"اللمبي" و"اللمبي 8 جيجا".



وتصدر هاشتاغ "محمد سعد"موقع "تويتر"،رغم غيابه طويلاً عن السينما المصرية، بعد مشاركة العديد من المتابعين بعض المشاهد المترجمة لشخصية "اللمبي".

ومن المعروف عن شخصية"اللمبي" الحديث بلكنة غريبة وغير واضحة، كما أن بعض الجمل الحوارية عند ترجمتها باللغة الفصحى يصبح المعنى غير واضح تماماً للمشاهد العربي.

يذكر أنّ فيلم "اللمبي" الذي عرض عام 2002 حقق فيه محمد سعد شهرة واسعة، وحقق أعلى إيرادات وتخطى حاجز 22 مليون جنيه.