جهاز بحجم الزر يقرأ إشارات القلب والرئة

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

طوّر باحثون من معهد جورجيا للتقنية، حديثاً، رقاقة استشعار صغيرة جداً، بحجم الزر، لتسجيل إشارات القلب والرئة، وحركات الجسد، والسماح بقراءتها، ما قد يُحدِث نقلة في مستقبل المراقبة الصحية. وتحتوي الرقاقة الجديدة، على طبقتين من السيليكون، يفصل بينهما فراغ بمقدار 270 نانومتر، أي نحو 0.005 من سماكة شعرة الإنسان. وتقوم آلية عمل المستشعر على تسجيل الاهتزازات الصادرة عن حركات وأصوات الجسد، التي تنتج مخرجات إلكترونية قابلة للقراءة.

وقال فاروق أيازي، من معهد جورجيا للتقنية: «إن الطب في الوقت الراهن يعتمد على تخطيط كهرباء القلب للحصول على معلومات عنه، لكن هذا التخطيط، يقيس النبضات الكهربائية فقط. والقلب نظام ميكانيكي يحتوي عضلات تضخ الدم، وصمامات تُفتَح وتُغلَق، ويرسل مجموعة أصوات وحركات مميزة، لا يكشفها التخطيط الكهربائي».