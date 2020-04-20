تونسية تطلق مبادرة لصناعة 100 ألف كمامة

المصدر: ديانا أيوب - دبي

مبادرة لصناعة 100 ألف كمامة توزّع على جنود خط الدفاع الأول في تونس، أطلقتها الناشطة ضمن «منظمة أمن شباب تونس» رحاب الماجري، إضافة إلى صناعة أكبر كمامة تطمح من خلالها إلى دخول كتاب «غينيس» للأرقام القياسية بهدف لفت أنظار العالم حول قدرة التصنيع في الدول العربية، وكذلك حول ما يمكن تقديمه لجنود الصف الأول الذين يعملون من أجل حماية كل أفراد المجتمع من فيروس «كورونا» المستجد.

الماجري أكدت لـ«الإمارات اليوم»، أن الهدف الأساسي من المبادرة هو إثبات قدرة الشباب العربي على تحويل المحن إلى منح، والسعي لنشر الأمل والحياة.

وأضافت: «جميعنا بات مدركاً لدور الكمامات في الحماية من انتشار فيروس (كوفيد-19)، وأهمية تضافر الجهود الفردية مع جهود الدولة ودعم القطاع الصحي وإن كان بأبسط الأمور»، مشيرة أن الهدف من صناعة 100 ألف كمامة، وكذلك صناعة أكبر كمامة هو لفت أنظار العالم لقدرات الشباب العربي، وأن هدف المبادرة الأساسي هو نشر الأمل والعمل بروح الفريق مع بقية المؤسسات، واستغلال طاقات الشباب كل في مجاله من أجل خدمة الوطن.

وحول المواد التي ستستخدم في صناعة الكمامات وموافقتها للشروط الصحية، أكدت الماجري أن وزارة الصحة في تونس وضعت مجموعة من المعايير والشروط لصناعة الكمامات، فهناك نوع محدد من الأقمشة سيتم استخدامه، كما أنه لابد من تعقيم الكميات المصنوعة من الكمامات قبل توزيعها، وتم التعاقد مع شركة خاصة بالتعقيم ستقوم بتعقيم الأقمشة والمصنع والكمامات على نحو يومي، بدءاً من الأرضيات والمعدات وصولاً الى الفريق المشارك في صناعة الكمامات. ويتكون الفريق الذي يعمل على المبادرة من 20 شاباً وشابة، تراوح أعمارهم بين 24 و35 سنة، إضافة لمصممة أزياء وضعت معمل الخياطة الخاص بها تحت تصرف المبادرة لصناعة الكمامات.

وبدأ المشاركون في المبادرة خياطة الكمامات منذ ما يقارب أسبوعين، أما الكمامة الكبيرة التي تطمح المبادرة لدخول كتاب «غينيس» من خلالها، فنوهت بأنه ليس هناك من تفاصيل حتى الآن عن حجمها، لأن المختصات في المعمل سيحددنه لاحقاً. ورأت الماجري أن هذه المبادرة تبث الروح الإيجابية في النفوس، و«من المهم في المرحلة الراهنة، أن يتحلى الإنسان بالأمل».

مبادرة متكاملة

لا تقتصر المبادرة التي أطلقتها رحاب الماجري على صناعة الكمامات، بل هي مشروع متكامل سيصل الى توزيع الوجبات على عدد من المستشفيات للطاقمين الطبي وشبه الطبي، بالإضافة الى التحضير لمبادرة خاصة في شهر رمضان المبارك للعائلات الفقيرة. كما يجري العمل على تصنيع أجهزة تعقيم كبيرة الحجم تحتوي على مادة تعقيم عالية الجودة.

رحاب الماجري تطمح إلى دخول «غينيس» بصناعة أكبر كمامة.