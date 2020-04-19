حبال عمرها 40 ألف سنة في فرنسا

المصدر: ليون - أ.ف.ب

عثر على بقايا حبال تعود إلى 40 ألف سنة بجنوب فرنسا، في دليل «على قدرات معرفية غير متوقعة» لدى إنسان نياندرتال، حسب المركز الوطني للبحث العلمي.

وعثر فريق دولي ضم باحثين من هيئة البحث الفرنسية على هذه البقايا على شظية صوان في موقع لابري دو ماراس، العائد لحقبة ما قبل التاريخ في منطقة أرديش الفرنسية.

وقال المركز الوطني للبحث العلمي «أظهر تحليل مجهري أن هذه الرواسب (مفتولة)، ما يعني أنها خضعت لتعديل جراء نشاط بشري. وأظهرت دراسة الصور ثلاثة ألياف مضفرة ومطوية معاً لتشكيل حبال».

وأشار الباحثون إلى أن هذه الألياف تثبت أن «إنسان نياندرتال خلافاً للأفكار الموروثة، ليس أقل تطوراً على الصعيد التقني من الإنسان الحديث».