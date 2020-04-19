ميشيل أوباما تسرد قصصاً للأطفال في الحجر الصحي

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

قالت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، أول من أمس، إنها ستستضيف برنامجاً لسرد قصص للأطفال في الحجر الصحي.

وأعلنت أوباما، الكاتبة الأكثر مبيعاً، في تغريدة على موقع تويتر، أنها ستتعاون مع شبكة «بي بي اس كيدز» ودار نشر بينغوين راندوم هاوس، لاستضافة جلسات قراءة أسبوعية ستبث كل يوم إثنين.

بينما ذكرت «بي بي إس كيدز» في تغريدة على موقع تويتر، أن برنامج «الإثنين مع ميشيل أوباما» ستظهر فيه ميشيل أوباما لتقرأ كتب الأطفال «المفضلة لديها»، ابتداء من 20 أبريل الجاري.

وأضافت أوباما: «أشعر بسعادة غامرة.. لمنح الأطفال فرصة لممارسة القراءة، مع منح الأسر استراحة تحتاج إليها بشدة».

وتابعت: «عندما كنت طفلة صغيرة، كنت أحب القراءة بصوت مرتفع. وعندما أصبحت أماً، وجدت سعادة كبيرة في مشاركة سحر رواية القصص مع طفلتي، وبعد ذلك، بصفتي السيدة الأولى، مع الأطفال في كل مكان».