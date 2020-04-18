معهد «غوته» يطلق منصة ثقافية دولية

المصدر: برلين ■د.ب.أ

أطلق معهد غوته الثقافي الألماني منصة إلكترونية دولية في ظل إلغاء أي أنشطة ثقافية على خلفية الحد من الاختلاط الاجتماعي لمواجهة جائحة «كورونا».

وأعلن المعهد مساء أول من أمس، أن موقع Kulturama.digital سيتيح للمهنيين في قطاع الثقافة التواصل عبر الحدود من خلال فعاليات ثقافية مذاعة عبر الإنترنت. وتهدف المنصة إلى الوصول للجمهور الدولي المهتم بالفعاليات الثقافية، وإتاحة إمكانية جمع تبرعات للفنانين.

وقال رئيس المعهد، يوهانس إبرت: «الفنانون والمؤسسات الثقافية في جميع أنحاء العالم يواجهون تحديات وجودية»، في إشارة إلى الموجة الأخيرة من الحفلات الملغاة وإغلاق المتاحف وانحسار مصادر الدخل.

يشار إلى أن كل معاهد غوته في أنحاء العالم تقريباً، وعددها 157 معهداً، مغلقة حالياً أمام الجمهور بسبب جائحة «كورونا».