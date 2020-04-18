ممرض في مواجهة «كورونا»: لست بطلاً

المصدر: روما ■د.ب.أ

تغيّر مسار حياة أليسيو فانتيني قبل أربعة أيام فقط، عندما شاهد أول حالة وفاة بسبب مرض «كوفيد-19»، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويعمل فانتيني الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، ممرضاً لرعاية المرضى الذين يُعتقد أنهم مشرفون على الموت في عيادة خاصة بالعاصمة الإيطالية روما.

ونشر خبرته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذاع المنشور على نطاق واسع.

وقال الممرض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «من خلال العمل في رعاية المرضى، اعتدت (سماع نبأ) الوفاة، وكذلك التعامل مع الحزن لدى المرضى والأقارب، لكن الأمر كان مختلفاً هذه المرة».

وأضاف أن «تعقيم المريض (بعد وفاته) ووضعه داخل كيس للجثث في انتظار من سيعد الجثمان للدفن، دون أن يودعه أي من أقاربه؛ أمر مؤثر».

وتواجه إيطاليا أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا في أوروبا، ويقف أمثال فانتيني على خط المواجهة، ما يشكل خطراً كبيراً عليهم.

وفي أنحاء أوروبا، وفي إيطاليا بالطبع، كثيراً ما يصفق الناس عبر الشرفات تعبيراً عن تقديرهم لأطقم الرعاية الطبية، لكن فانتيني وصف ذلك بأنه «شيء غريب نوعاً ما».

وأضاف: «يريد الناس أن يعربوا عن تقديرهم، وشكرهم، ولكن من المؤكد أنني لا أشعر بأنني بطل.. إنني أقوم بواجبي، وبشغف».

وفي إيطاليا، توفي 125 طبيباً، على الأقل، وأكثر من 30 من أفراد أطقم التمريض، بسبب مرض «كوفيد-19»، وعادة ما كان السبب عدم توافر ما يكفي من ملابس ومعدات واقية لحمياتهم، كما أصيب نحو 17 ألفاً من العاملين في مجال الخدمات الصحية.

أما بالنسبة لفانتيني، الذي يعمل ممرضاً منذ ست سنوات، ويحصل على نحو 1500 يورو (1620 دولاراً) شهرياً، فهو سعيد الحظ، حيث لا يعاني المكان الذي يعمل فيه أي نقص في معدات الوقاية أو الملابس.