«براند دبي».. بالفن نقول للناس #خلك_في_البيت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع الفنانة الإماراتية ميثاء دميثان، حملة توعوية حول أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والبقاء في المنازل، تحت وسم #خلك_في_البيت، وذلك من خلال ثلاث لوحات فنية (بورتريه)، تصور ثلاثة أشخاص يضعون أقنعة طبية، وهي تعبر عن الفئات الأكثر عرضة للتأثر بفيروس كورونا، من أجل تحفيز جميع أفراد المجتمع على اتباع الإرشادات الصحية، والحرص على عدم مغادرة البيوت، حفاظاً على سلامة عائلاتهم، وجميع أفراد المجتمع.

وتغطي الحملة، التي تم إطلاقها باللغتين العربية والإنجليزية، العديد من الأماكن الحيوية في إمارة دبي، وتتضمن الأعمال الفنية عبارة: «عشانهم وعشان دبي #خلك_في_البيت».

وقالت مديرة «براند دبي»، نهال بدري: وسط هذه الظروف الاستثنائية، التي يمر بها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا المستجد، وتماشياً مع الجهود الضخمة المبذولة على مستوى إمارة دبي، ومختلف أنحاء دولة الإمارات، وجدنا في «براند دبي»، أنه من واجبنا المشاركة في نشر الوعي، وحث الناس على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها من الجهات الرسمية في الدولة بطريقة إبداعية، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة المبتكرة.

وأعربت بدري عن تقديرها لمشاركة الفنانة الإماراتية ميثاء دميثان، من خلال عملها الإبداعي الذي يصور أفراداً من المجتمع يضعون أقنعة طبية، وقالت إن العمل الفني - بتعبيره السهل المباشر - يمكنه أن ينقل رسالة تحتاج إلى جهد كبير لتوصيلها إلى أكبر عدد ممكن من الناس، ومن مختلف الجنسيات، نظراً لأن الفن هو اللغة الكونية المشتركة التي تتخطى المفردات، لتجد طريقها إلى وجدان الناس بسرعة وبصورة مؤثرة.

وقالت الفنانة الإماراتية ميثاء دميثان: «إنه من دواعي فخري واعتزازي، أن أشارك في تنفيذ هذا المشروع، وأن أسهم - من خلاله - في خدمة وطني ودولتي، من خلال البورتريهات الثلاثة، التي تعبر عن الفئات الأكثر عرضة للتأثر بفيروس كورونا».

وأضافت: «يشكل الفن الإبداعي أداة للتفاهم والوعي العالمي، وتبرز أهميته بشكل مؤثر في فترة الأزمات، وفي ظل ما يشهده العالم من ظروف عصيبة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بشكل يؤكد قوة دوره المجتمعي في نشر التوعية، فضلاً عن دور الفن في إلهام المجتمع بالأفكار التي تعينه على كل التحديات التي قد تواجهه».

الفن لغة كونية مشتركة، تجد طريقها إلى وجدان الناس.