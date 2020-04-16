نقاش افتراضي يستكشف الترابط في ظل الأزمة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يستضيف رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي حلقة نقاشية افتراضية للمرة الأولى بعنوان «مع تفشي (كورونا): ما الذي اختلف اليوم؟»، التي يشارك فيها الفنان الهندي أمار كانوار، إلى جانب باحثين وعلماء بجامعة نيويورك أبوظبي، بالإضافة إلى المتخصصين في القطاع الثقافي.

وستعقد الحلقة النقاشية يوم الأربعاء المقبل (الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات)، إذ ستتطرق إلى آثار أزمة فيروس كورونا على الطريقة التي ننظر بها إلى نقاط التواصل والترابط التي ظهرت في ظل الأزمة ولم تكن في السابق ملموسة في حياتنا اليومية من قبل، إذ ألقت الأزمة الحالية الضوء على كيفية تأثير القرارات التي يتخذها الأفراد والحكومات على مجتمعاتنا والنظم البيئية، ما يسلط الضوء على الترابط بين المجتمعات.

وتناقش الحلقة الأسئلة التي يطرحها معرض كانوار «الغابة السيادية» الذي افتتح هذا العام في رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، ويوضح الروابط بين الأراضي الزراعية والغابة وصحة الأفراد، خصوصاً في حالة ولاية أوديشا في الهند، إذ كان للقرارات الحكومية تأثير متتالٍ على المؤسسات والشركات الصغيرة والأفراد والنظم البيئية، ليكشف هذا التأثير المتتالي للقرارات والعواقب مدى الترابط بين مجتمعاتنا على جميع المستويات.

وسيشارك في الحلقة النقاشية إلى جانب كانوار متحدثون آخرون، منهم ألبرتو غاندولفي، أستاذ ممارسة الرياضيات في جامعة نيويورك أبوظبي، وأياز فرجي مدير مركز الصحة في جامعة نيويورك أبوظبي، وجوانا سيتل أستاذة الفنون المسرحية المشاركة، وجوناثان شانونو رئيس برنامج دراسات مفترق الطرق العربية وأستاذ زائر للأنثروبولوجيا. كما سيشارك في النقاش صبيح أحمد، مدير جمعية إشارة للفن التي افتتحت معرضاً للفنان أمار كانوار هذا العام.

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الجاري تنظّم الحلقة النقاشية الافتراضية.

«مع تفشي (كورونا): ما الذي اختلف اليوم؟» عنوان الحلقة.