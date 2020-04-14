"سيدات كورونا" في إيران..يعملن بما يتجنبه الشجعان

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

مع تنامي انتشار فيروس"كورونا" في إيران، برز الى السطح ظاهرة جديد لسيدات يطلق عليهن لقب "سيدات كورونا"، وهن مجموعة من النساء المتطوعات اللاتي اخترن القيام بعمل يتجنبه الرجال الشجعان، ألا وهو تغسيل جثث الموتى الذين يقضون بمرض "كوفيد 19"، وهي مهنة بات يهرب منها الجميع، وسط مخاوف من انتقال عدوى الفيروس من الموتى للأحياء، بحسب هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي".

ولعل الحاجة الملحة مع تزايد أعداد ضحايا كورونا في البلاد، إضافة إلى تسريب عدد من الفيديوهات التي اثبت وجود تعامل غير انساني او شرعي مع جثث المتوفين، ماتتسبب بغضب شعبي كبير، دفع السلطات في البلاد إلى دعم وقبول "سيدات كورونا"، وهن بالأساس ممن فقدن أهل، وأحبة بسبب هذا الفيروس العنيد.

وتم تصوير والترويج ل" سيدات كورونا" في العديد من المواقع الإلكترونية كنسوة يتسمن بالشجاعة انتدبن لتغسيل الموتى. ترتدي المتطوعات ملابس كتب عليها "إذا لم تكن لديك شجاعة الأسود، لا يمكنك الشروع في رحلة الحب".