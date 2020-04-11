طبيبة بريطانية: كماماتنا منتهية الصلاحية ونرتدي أكياس النفايات للوقاية

المصدر: متابعة الامارات اليوم

تعمل المستشفيات في بريطانيا بكل طاقتها من أجل توفير المزيد من أسرة العناية المركزة لذوي الحالات الحرجة. لكم يبدو أن الضغط الكبير والمتزايد على القطاع الصحي تسبب في نقص بالمعدات الاساسية

وتحدثت طبيبة بالعناية المركزة في إحدى المستشفيات الكبيرة، عن واقع الصعب، وحاجة العاملين الصحيين في انجلترا للدعم والمعدات. وشكا الكثيرون من العاملين في مجال الرعاية الصحية في انجلترا من قلة المعدات في مستشفياتهم.

وتقول الطبيبة روبرتس التي اكتفت باسمها الثاني، لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الطاقم الطبي الذي يوفر الرعاية لأصحاب الحالات الحرجة 13 ساعة يوميا، عليهم اللجوء لمعدات مبتكرة للوقاية الشخصية، مثل أكياس النفايات، ونظارات التزحلق على الجليد، والمآزر البلاستيكية. ومع احتمال أن تكون العواقب مميتة، تقول روبرتس إن العديد من الإدارات تعيش في خوف من القادم، وشرعوا في ادخار معدات الوقاية الشخصية لأنفسهم.

وتقول:"عليك أن تكون عمليا، فالممرضات في العناية المركزة يحتجن تلك المعدات الآن، فهن عرضة للعدوى ولكن طلب منهن ارتداء قبعة الرأس العادية التي لا توفر الحماية، وهذا خطأ، لذلك نرتدي أكياس النفايات على رؤوسنا".

وتضيف قائلة: "الكمامات التي نستعملها حاليا أغلبها منتهية الصلاحية، بالأمس وجدت ثلاثة كمامات، الأولى تنتهي عام 2009، والثانية في عام 2013، والثالثة في عام 2021".

اعترفت الحكومة بالمشكلة، ولكنها تقول إن فريق إمداد مدعوما من الجيش يعمل الآن "على مدار الساعة" لتسليم المعدات.

وتقول هيئة الصحة الوطنية في انجلترا إنه تم تسليم أكثر من مليون كمامة طبية في الأول من ابريل الداري.وتقول إن كل المخزون من معدات الوقاية الشخصية المنتهية الصلاحية "خضعت لاختبارات" وثبت صلاحيتها وبات لها تواريخ صلاحية جديدة، و "هي آمنة لاستخدام الأطقم الطبية".