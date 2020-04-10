«الصناعات الثقافية».. الإمارات تدعم المبدعين لتخطي أزمة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

عقد مجلسا الفنون، والصناعات الثقافية، اجتماعاً طارئاً مشتركاً عن بُعد، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الإبداعي، نتيجة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحدّ من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، حيث استعرض الاجتماع جملة من الحلول المبتكرة للتغلب على الصعوبات التي توجه المبدعين، التي سيتم تطبيقها خلال الأشهر المقبلة على مراحل عدة، من خلال التنسيق مع جميع أعضاء المجلس.

حضر الاجتماع أعضاء المجلسين، بينهم سموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، مؤسس وراعي منصة أ.ع.م اللامحدودة، والشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخ عبدالعزيز النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، ووزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي.

تحديات

وقدمت نورة بنت محمد الكعبي، شرحاً مفصلاً عن التحديات التي رصدتها الوزارة في القطاع الإبداعي، خلال الأسابيع الماضية، بناءً على تواصل مباشر مع أكثر من 45 جهة عاملة في ثمانية قطاعات ثقافية وإبداعية وجلسات عن بُعد، ضمت أكثر من 250 مشاركاً من الفنانين والمبدعين، لفهم طبيعة التحديات التي تواجهم، بما يتيح تصميم برنامج دعم حكومي يتماشى مع احتياجاتهم العاجلة، بدءاً بالفئات الأكثر حاجة إلى الدعم، بهدف استمرارها في الحركة الإبداعية المحلية.

حزمة اقتصادية

وأكدت سموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، أهمية اجتماع مجلسي الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية في تضافر الجهود وتوحيد الخطط والسياسات، لإطلاق حزمة اقتصادية موجهة إلى القطاع الإبداعي، تسهم في استدامة الإبداع في الدولة وقدرته على مواصلة أداء رسالته السامية.

وأضافت أن «المبدعين والفنانين نبض المجتمع، والصوت المعبّر عن آماله وطموحاته ومستقبله»، مشيرة سموّها إلى أن «القيادة الحكيمة تعمل على إيجاد البيئة المناسبة، التي تضمن استمرار عطائهم وإبداعاتهم، التي تثري المشهد الثقافي في دولة الإمارات».

مسؤولية عالية

وقال الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: «لقد تعاملت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات مع أزمة (كوفيد 19) بمسؤولية عالية على كل المستويات، واكتسبت ثقة العالم بفضل تعاملها الحكيم وعطائها اللامحدود ومبادراتها الإنسانية مع الدول والمجتمعات.. أطلقت الإمارات محفزات وتدابير للتخفيف من حدة الضغوط الاقتصادية التي فرضت نفسها على الأعمال والشركات، لاسيما في القطاعين الإبداعي والثقافي، بهدف مساعدتها على البقاء وتجاوز هذه الأوقات الصعبة التي تمر على البشرية جمعاء».

عمل مشترك

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي: «تحرص دائرة التنمية السياحية في عجمان على توفير كل السبل لترسيخ ثقافة الابتكار، ودعم المبدعين والفنانين والقطاع الإبداعي بصورة عامة، لمواجهة الظروف الحالية.. ونُواصل بذل الجهود لدعم القطاع الإبداعي والمبدعين، وتقييم الوضع بصورة يومية لاتخاذ القرارات المناسبة التي تُواكب التغيرات المتسارعة، إضافة إلى حرصنا على تعزيز جهود العمل المشترك».

تكاتف

وقالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي: «أود أن أشكر وزيرة الثقافة، نورة الكعبي، لقيادتها هذه المبادرة، لقد فرضت الظروف العصيبة التي نمر بها كثيراً من التحديات والصعوبات على القطاع الإبداعي وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة لتوقف الفعاليات والمعارض محلياً وعالمياً، وعلينا جميعاً أن نفكر في حلول مبتكرة لدعم هذا القطاع الحيوي».

وأضافت: «يمثل تكاتف جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الثقافية.. ركيزة أساسية في تجاوز هذه الأزمة، من خلال تقديم محفزات ومبادرات تضمن ريادة وتطوّر قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية».

توحيد الجهود

وأكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، هالة بدري، أهمية اجتماع المجالس الثقافية في النهوض بالعمل الثقافي والإبداعي على مستوى دولة الإمارات، ومساندة المبدعين والمثقفين لمواصلة مسيرتهم في ظل الظروف الراهنة.

وقالت: «تقع مسؤولية تقديم كل ما من شأنه ضمان استمرارية الإنتاج الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات على عاتقنا جميعاً، ونحن بحاجة ماسة اليوم إلى توحيد الجهود والتخطيط المشترك بين جميع المؤسسات الثقافية الاتحادية والمحلية لمساعدة القطاعين الإبداعي والثقافي في الدولة».

جاهزية

وأكد مدير عام سلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، مالك سلطان آل مالك، أن «رؤية القيادة الرشيدة جعلت دولة الإمارات من أكثر الدول جاهزية للتعامل مع المتغيرات العالمية الطارئة، التي انعكست على جميع مناحي الحياة، بما فيها الصناعات الإبداعية التي تعدّ جزءاً حيوياً من مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية».

نموذج مثالي

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالإنابة، سعود الحوسني: «أثبتت هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة مدى تأهّب دولة الإمارات في وجه التحديات، فتقف اليوم نموذجاً مثالياً يحتذى به على مستوى العالم في الحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، والتعامل معه بمهنية عالية، وعلى الرغم من إغلاق العديد من المؤسسات الثقافية أبوابها في هذه الفترة، فإن القطاعين الثقافي والإبداعي في الدولة أظهرا مرونة للتكيف مع التغيرات المفاجئة».

قوة ومرونة

وقال مؤسس «السركال أفنيو»، عبدالمنعم بن عيسى السركال: «يمثل المجتمع الركيزة الأساسية للحياة، وهو المبدأ الذي تؤمن به (السركال أفنيو)، والفلسفة التي تقوم عليها رؤية دبي والإمارات بشكل عام.. يتوجب علينا أن نوحد جهودنا، ونقف معاً في مواجهة الصعوبات الكبيرة خلال الوقت الراهن.. لقد لمست مدى قوة ومرونة مجتمعنا الإبداعي على المستويين الفردي والجماعي في مواجهة هذا التحدي غير المسبوق».

مريم بنت محمد بن زايد:

«المبدعون والفنانون نبض المجتمع، والصوت المعبّر عن آماله وطموحاته ومستقبله».