اختبار دم جديد يشخّص أكثر من 50 نوعاً من السرطانات

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

أعلن باحثون بمعهد دانا-فاربر للسرطان، التابع لكلية الطب في جامعة هارفارد، عن اختبار دم جديد يشخص أكثر من 50 نوعاً من السرطانات، ما يقدم وسيلةً جديدة للتشخيص المبكر للسرطان.

ويعتمد الاختبار الجديد على تحليل الحمض النووي الذي تفقده الأورام في الدم، ويكتشف التغيرات الكيميائية التي تصيب الحمض النووي وتسمى أنماط المثيلة، وتعني إضافة مجموعة ميثيل إلى الحمض النووي.

وذكر الباحثون أن دور الاختبار لا يقتصر على تشخيص الإصابة بالسرطان فحسب، لكنه يحدد نوعه أيضاً.

وقال د. جوفري أوكسنارد، الباحث في معهد دانا-فاربر للسرطان، إن الاختبار يخضع حالياً للتجارب السريرية. ونشر الباحثون دراسةً في دورية أنالز أوف أونكولوجي، أوضحوا فيها كيفية تطوير الاختبار، واستخدام خوارزمية تعلم الآلة في رصد أنماط مثيلة الحمض النووي في البيانات وتصنيفها.

وقدم الفريق في البداية إلى الخوارزمية بيانات عن أنماط مثيلة الحمض النووي في عينات دم مأخوذة من 2800 مريض، وبعد ذلك دربها باستخدام بيانات مأخوذة من 3052 مشاركاً، منهم 1531 مصاباً بالسرطان، و1521 شخصاً سليماً.

واستخدمت الخوارزمية هذه المعلومات لتصنيف العينات إلى مجموعات، اعتماداً على أنماط مثيلة الحمض النووي. وبعد ذلك حدد الفريق للخوارزمية نوع السرطان المرتبط بكل مجموعة.

النظام يستخدم تعلم الآلة لرصد السرطانات التي يصعب تشخيصها.