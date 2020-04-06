بريطانيا وألمانيا تدرسان إصدار «جوازات مناعة» تخرق حظر التجول للمتعافين من كوفيد-19

المصدر: متابعة الإمارات اليوم



قال مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، إن المملكة المتحدة تخطط لطرح جوازات مناعة للمتعافين من كوفيد-19، ليعودوا إلى حياتهم المعتادة.

وقال هانكوك في مؤتمر صحافي في داوننج ستريت «نفكر بإمكانية إصدار وثائق مناعة للذين تعافوا من كوفيد-19، ولديهم أجسام مضادة تمنحهم مناعة ضده، ليعودوا إلى حياتهم المعتادة.»

وطلبت المملكة المتحدة ملايين اختبارات الأجسام المضادة، لكنها لم تكن فعالة، ولم توافق الحكومة عليها للاستخدام حتى اليوم، وفقًا لموقع بزنس إنسايدر.

ولم تحقق الاختبارات الموجودة اليوم نتائج مقنعة، إذ أعادت إسبانيا عشرات آلاف اختبارات كوفيد-19 التي أنتجتها شركة صينية بعد اكتشاف مشكلات في النتائج التي تعطيها، إذ لم تفرّق بعض الاختبارات بين الفيروس المستجد وفيروسات كورونا الأخرى. ولم يؤكد العلماء بعد إمكانية تشكل مناعة كاملة تقي من الإصابة مجددًا، ولا المدة المتوقعة لهذه المناعة.

وتدرس ألمانيا أيضًا إمكانية إصدار وثائق مناعة. ووفقًا لصحيفة الغارديان، يعد العلماء في ألمانيا اليوم دراسة لتقدير عدد الأشخاص المحصنين من كوفيد-19، ما قد يتيح لبعض الناس العودة إلى أعمالهم.

ويشير وجود الأجسام المضادة في الدم إلى نجاح الجسم في مواجهة الفيروس، وأن هذا الشخص كان حاملًا للفيروس يومًا. ويختلف هذا الاختبار عن الاختبار الذي يجرى حاليًا لمعرفة إن كان الشخص مصابًا بالفيروس.

ويرى البعض أن الحكومات قد تستفيد من النتائج لتحديد الأماكن التي تنشأ فيها مناعة القطيع، وتخفف إجراءات الحظر المفروضة عليها.