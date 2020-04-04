كل هذا الخوف من "كورونا"..حقائق تدعو للتفاؤل لماذا يتم تجاهلها؟

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تثير الأخبارالكثيرة والمتلاحقة حول فيروس "كورونا" الهلع في قلوب الناس، غير أن الصورة ليست بهذه القتامة، وإذا ماتتبعنا الكثير من التقارير التي يتم تجاهلها، لايتم تسليط الضوء عليها فإننا سنجد كثير من التفاصيل التي تدعونا للتفاؤل بحسب موقع " دوتشي فيلا" الألماني.

غالباً ما نراقب عدد المصابين والمتوفين فقط، في حين أن عدد الأشخاص الناجين يتم تجاهله. الغالبية العظمى من المرضى، أي حوالي 80% من الحالات، تكون الإصابة بفيروس كورونا خفيفة جداً إلى متوسطة. وهذا يعني أعراض مثل السعال وبحة في الصوت دون أن يتطور الأمر إلى مستوى أعراض "كوفيد 19". وهناك من المصابين من لم يلحظوا أي أعراض لديهم.



إذا اتبعت النصائح المعتادة، سوف تحمي نفسك من فيروس كورونا. إذًا اغسل يديك جيّدا بالماء والصابون، وحافظ على مسافة لا تقل عن مترين من الشخص الآخر.



في الصين، شُفي أحد المرضى البالغ من العمر مائة عام بعد إصابته بفيروس "كورونا"، على الرغم من معاناته من مرض الزهايمر وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، بحسب ما نشره موقع صحيفة "بيلد" الألماني.



كوكبنا الأزرق أكبر المستفيدين من أزمة كورونا، إذ تُظهر بيانات الأقمار الصناعية من وكالتي الفضاء الأمريكية ناسا والأوروبية إيسا انخفاضاً كبيراً في مستويات ثاني أوكسيد النيتروجين في الهواء سواء في الصين مهد الوباء أو بعد ذلك في إيطاليا أكثر المناطق المنكوبة في أوروبا.



الأزمة دفعت نحو استغلال الرقمنة بشكل أفضل، وهكذا بات ممكنا استشارة الطبيب عبر الإنترنت. كما أن العلماء يراهنون كنتيجة لجائحة كورونا طفرة في تقنيات الآلات والمعدات الطبية الرقمية.