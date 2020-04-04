مستشفى يبلغ الابن بوفاة أمه.. بالخطأ

المصدر: سكوبيي (مقدونيا الشمالية) ■أ.ف.ب

أبلغ مستشفى محلي أحد سكان مدينة صغيرة، في جمهورية مقدونيا الشمالية، بأن والدته توفيت، فراح ينظم مأتماً لها، واتصل بالعائلة قبل أن يتبين أن ذلك لم يحدث.

وذكرت محطة «تي في 24» التلفزيونية أن بلاغويتشه دونتشيف تلقى اتصالاً من مستشفى في كوتشاني بشرق البلاد، يبلغه بأن والدته (58 عاماً)، التي تعاني مشكلات صحية، توفيت دون أن يكون السبب فيروس كورونا. وباشر فوراً ترتيبات المأتم، متصلاً بشركة دفن الموتى، وطابعاً ورقة النعي التي تلصق في مدن مقدونيا الشمالية الصغيرة على أعمدة الإنارة.

لكنه عندما حضر إلى المستشفى، لنقل جثمان والدته، أبلغته الإدارة بأنها لاتزال على قيد الحياة. بينما قال المستشفى إنه لم يحدد، بَعْدُ، سبب الخطأ الحاصل، مضيفاً أن السلطات فتحت تحقيقاً في القضية.