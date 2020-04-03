بالفيديو.. حسين الجسمي لا يغيب عن مصر حتى في حظر التجوال

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، لقطات فيديو من كافة محافظات مصر أثناء حظر التجوال، في الفترة المسائية، وتواجد الشرطة المصرية في الطرقات، وظهرت لقطات عدة لمصريين يغنون لبلدهم، ويشكرون الأطباء على ما يقومون به وخاصة في الإسكندرية.

الفنان الإماراتي حسين الجسمي كان حاضراً بين المصريين بصوته، حيث تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" فيديو أثناء الحظر، يقوم خلاله مواطن مصري بتشغيل أغنية "نعيش لمصر" بصوت الجسمي، وتفاعل معه جمهور واسع، ورجال الشرطة الموجودين في المكان.

يذكر أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي من أكثر المطربين العرب الذين قاموا بالغناء للشعب المصري، وخاصة أغنيته الشهيرة "بشرة خير"، وأغنيات الأخرى.