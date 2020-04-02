فاطمة الحوسني من الحجر الصحي: محنة عابرة

المصدر: حياة الحرزي - دبي

«أنا في فترة الحجر الصحي منذ الخميس الماضي، وسأبقى حتى التاسع من أبريل الجاري».. بهذه العبارة التي قد تبدو مفاجئة لجمهورها، استهلت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني، حوارها مع «الإمارات اليوم»، كاشفة عن حيثيات دخولها الحجر الصحي المؤقت في هذه الفترة، وتفاصيل إقامتها في أحد الفنادق الكبرى في العاصمة أبوظبي.

ووجّهت الفنانة رسالة إلى جميع زملاء المهنة بأن يكونوا على قدر المسؤولية: «لا تغالطوا جمهوركم الالتزام اليوم شعار المرحلة»، موضحة أنها «عزلت نفسها بحرص شديد لمدة ثلاثة أسابيع في الكويت قبل قدومها إلى وطنها الغالي، وستكمل قريباً فترة الشهرين التي لم تستطع فيها رؤية أهلها، إلا أنها تعتبرها محنة عابرة، وتتسلح فيها بالصبر، والالتزام بتعلميات الجهات الرسمية في الإمارات، التي تقدم الكثير لكل المقيمين في الحجر الصحي».

وتعدّ الحوسني أول فنانة إماراتية تخوض هذه التجربة الصعبة، التي وصفتها بـ«الواجب الوطني» الصرف، الذي يحتم اليوم أن تؤديه بإخلاص وتفان والتزام بالضوابط الصحية، مؤكدة عبر الهاتف، ارتياحها لحزمة الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة في الإمارات، خصوصاً طاقم الرعاية الطبية الذين أبدوا حرصاً واضحاً على متابعة حالة جميع القادمين من خارج الدولة وتلبية طلباتهم.

نبرة تفاؤل

قالت الحوسني بنبرة تفاؤل وثقة بالرعاية التي تقدمها الجهات الرسمية: «الحمد لله، أنا في أتم الصحة والعافية وأتلقى العناية الضرورية، إذ يتم كل يوم قياس درجة حرارتي والاطمئنان على وضعي، وهذا الأمر يشعرني بالارتياح، ويجعلني ممتنة للجهود التي تبذل اليوم من أجل راحة الجميع».

واعتبرت الحوسني فترة الحجر الصحي التزاماً وواجباً تحتمه المصلحة العامة في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم، في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مضيفة: «إقامتي في فترة الحجر الصحي هي واجب عليّ، وحماية لأسرتي وأهلي وبلدي الإمارات، وفرض على كل فنان واع بمسؤوليته المجتمعية، التي يجب أن يكون فيها المثال والنموذج الذي يحتذى به في مثل هذه الظروف الصعبة».

3 أسابيع سابقة

كشفت الفنانة عن خضوعها للحجر الصحي أيضاً لمدة ثلاثة أسابيع قبل وصولها إلى أرض الإمارات، وذلك، مباشرة بعد انتهائها من تصوير مشاهد أحد الأعمال الدرامية التي كانت تصورها في الكويت استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وأوضحت: «قبل قرار العودة إلى الإمارات، عزلت نفسي عن المحيطين بي لأكثر من 20 يوماً، لدرجة أنني رفضت استقبال طلبات المطاعم، وأعددت طعامي بنفسي. ومع فترة الحجر الصحي الحالية وفترة إقامتي السابقة في الكويت، سأكمل قريباً الشهرين بعيدة عن أهلي وأسرتي في الإمارات، لكنني والحمد لله أتسلح بالصبر في مجابهة هذه المحنة العابرة، وسعيدة بأنني بخير ولا أشكو من أي أعراض أو مشكلات صحية تذكر».

نموذج إنساني

من جانب آخر، أشارت الحوسني إلى أن ظروف الحجر الصحي أجبرتها على الاعتذار عن المشاركة في عملين فنيين يصوران في الإمارات، وذلك بعد الانتهاء من مشاركتها في عمل كويتي جديد مع نخبة من نجوم الدراما»، مضيفة: «لظروف تتعلق بارتباطي بتصوير مشاهدي في مسلسل (محمد علي رود)، الذي تدور أحداثه بين شواطئ الكويت وطريق محمد علي في وسط مدينة مومباي الهندية، اعتذرت عن المشاركة في مسلسل (حارس الجبل) للمخرج سائد الهواري، الذي يصور في منطقة قريبة من مدينة العين، كما لم يكن بالإمكان الانضمام إلى فريق عمل مسلسل (الشهد المر) مع الدكتور حبيب غلوم، ونخبة من نجوم الإمارات والخليج العربي للأسباب نفسها».

وقالت: «لا أشعر بالندم لضياع تلك الفرص، فالمهم عندي في هذه المرحلة هو قدرتنا في الوقت الراهن على تجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار والخسائر الممكنة، وتقديم نموذج مشرف للمبدع الإماراتي الملتزم والمخلص لوطنه ولمصلحة أبنائه».

ردّ الجميل

رفضت الحوسني فكرة ازدواجية التعامل مع الجمهور: «لا أحب الدخول في مهاترات لا فائدة منها، لكنني أدعو من منبر (الإمارات اليوم) كل فنان ومؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الالتزام بكلامه وبمضامين رسائله الموجهة إلى الجمهور، خصوصاً التخلي عن مغالطة نفسه وجمهوره في نهاية المطاف، وذلك من منطلق شعوره بالمسؤولية الملقاة على عاتقه كمؤثر في هذه الفترة، لمحاولة رد الجميل لهذا الوطن الذي أعطانا الكثير».

وأضافت: «لا يسعني اليوم إلا أن أدعو الجميع إلى التكاتف وتضافر الجهود لتجاوز هذا الظرف الصعب، عبر احترام الإجراءات والتدابير التي تنص عليها الجهات الصحية المختصة في الدولة لحماية الجميع».

تصرفات الآخرين

تطرّقت الحوسني إلى دور الفنان في هذه المرحلة، مبدية استياءها الواضح لما تعرّضت له، أخيراً، من تجريح وهجوم من أحد متابعي حساباتها الاجتماعية بالقول: «وصلتني رسالة تشير إلى قيام بعض الفنانين في منطقة الخليج العربي باستكمال تصوير مشاهدهم بشكل طبيعي في مختلف الأعمال الدرامية المقررة لموسم رمضان هذا العام، وقيام أحد الفنانين من ثم بتصوير فيديو قصير من أحد مواقع التصوير الخاصة، ما أعتبره هذا المتابع نوعاً من الازدواجية والمغالطة في التعامل مع الجمهور، خصوصاً في هذه الظروف التي توقفت فيها كل النشاطات والتجمعات وفرض العزل».

وتابعت: «في ظل جهل هذا المتابع لم أعد اليوم جزءاً من هذا الفريق الفني المنشغل بتصوير العمل لأنني محجورة. إلا أنني لا أخفي استيائي بهذا التجريح الذي وجهه إلى شخصي، لأنه لا علاقة لي بتصرفات الآخرين».

كلمة للساهرين على راحتنا

وجهت الفنانة فاطمة الحوسني رسالة شكر وعرفان لسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي حرصت بتوجيهاتها السديدة، على التواصل والسؤال عن حالة كل فرد، وهذا ليس غريباً على شيوخنا الكرام وحكومتنا الرشيدة التي تراهن دوماً على صحة وسعادة مواطنيها ومقيميها على حد سواء، معربة عن امتنانها للأطقم الصحية وكل من يتواصلون معها، ومع جميع المقيمين في فترة الحجر الصحي بشكل يومي للاطمئنان على صحتهم والسهر على راحتهم، وتوجهت

بالشكر إلى العاملين في سفارة الإمارات في الكويت، ووزارة الخارجية، الذين تكفلوا بإجراءات عودتها إلى أرض وطنها الإمارات.

الفنانة الإماراتية:

«أنا بخير، ولا أشكو من أي أعراض، أو مشكلات صحية تذكر».