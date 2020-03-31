الرياضيات البسيطة لا تعطي الأرقام الحقيقية لوفيات كورونا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الاعتماد على الرياضيات البسيطة لإحصاء مُعدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المُستجد لا يكفي وحده ويُعطي نتائج "مُضللة للغاية" لأسباب ترتبط بشكل أساسي بعدم توافر إحصائية دقيقة لعدد المُصابين بالوباء العالمي الذي فتك بأكثر من 30 ألفًا من إجمالي أكثر من 670 ألف حالة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدّرت منظمة الصحة العالمية معدل وفيات "كوفيد 19" بحوالي 3.4 بالمائة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى مشكلة تتمثل في "عدم إمكانية الاعتماد على الرياضيات البسيطة لمعرفة معدل الوفيات في الوقت الذي لا يتوافر فيه عدد دقيق من الأشخاص الذين أُصيبوا بالفعل".

أشارت الشبكة الأمريكية إلى احتمالية "وقوع عدد أكبر بكثير من الإصابات حول العالم مما تم تسجيله، بما يعني أن معدل الوفيات الحقيقي يمكن أن يكون أقل مما رأيناه وما يتم الإبلاغ عنه".

وذكرت أن بعض المناطق مثل مدينة نيويورك- بؤرة كورونا الأمريكية- تطلب من الأطباء عدم إخضاع المرضى لاختبار الفيروس ما لم يتم إدخالهم إلى المستشفى. وهذا أحد العوامل التي تجعل من الصعب توقّع العواقب طويلة الأمد للوباء الفتّاك، بحسب السي إن إن.

ووفق بعض التقديرات لأسوأ سيناريو يمكن أن يفضي إليه كابوس كورونا، فإنه وبدون أمر "البقاء في المنزل" أو أمر الحجر الصحي، يُمكن أن يقتل الفيروس ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة وحدها، التي تخطّت الصين وإيطاليا من حيث أعداد الإصابات بواقع حوالي 124 ألف حالة نصفها في ولاية نيويورك ومدينته الكُبرى.

غير أن أستاذ الطب بجامعة ستانفورد الأمريكية، جاي باتاتشاريا، استبعد تلك الفرضيّة، موضحًا أن الأمر يتعلق بنقطتين؛ "إما أن الفيروس ينتشر على نطاق واسع ولكنه مميت في بعض الحالات فقط، أو أنه فيروس مميت للغاية ولكن لا ينتشر على نطاق واسع"

قال باتاتشاريا في مُداخلة عبر الفيديو مع السي إن إن: "الآن نحن لا نعرف مدى انتشار الفيروس والسبب في ذلك أنه ليس لدينا اختبار لعدد الاشخاص الذين أُصيبوا به وتعافوا"، لافتًا إلى أن أحد الأشياء التي يجب التركيز عليها في الوقت الحالي هي "الأماكن التي شهدت محاولات لاختبار الفيروس على مستوى أوسع".

وأوضح أنه "في العديد من هذه الأماكن تواجد عدد أكبر من الأشخاص مقارنة بما كان يُعتقد، بما في ذلك الأشخاص الذين كانوا يعانون من أعراض قليلة للغاية، فيما جاء معدل الوفيات في تلك الأماكن أقل مما كان في الأماكن التي اعتمدت فقط على الرياضات البسيطة".

وأضاف باتاتشاريا: "أعتقد أن الرياضيات البسيطة مُضللة للغاية".