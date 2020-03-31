شقيقان من جنين يبتكران جهاز تعقيم لمواجهة «كورونا»

المصدر: زهير دوله - جنين

في ظل انتشار فيروس كورونا في البلدات والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، وتسجيل عشرات الإصابات، اتخذ الشقيقان مفيد ويزيد علاونة، من مدينة جنين شمال الضفة، واللذان تخرجا حديثاً في كلية العلوم الهندسية بجامعة خضوري، على عاتقيهما إيجاد حل مبتكر لوقاية المواطنين الفلسطينيين من تفشي الفيروس، بجهود شخصية.

وبداخل ورشة المجموعة الهندسية، التي يديرها الشقيقان في قرية جبع جنوب جنين، مكث المهندسان ثلاثة أيام متواصلة لابتكار وتطوير جهاز تعقيم «تيربو»، لاختصار الوقت والجهد، والتكاليف المادية، لإغاثة المواطنين في جنين والبلدات المجاورة.

ابتكار ذاتي

يقول المهندس يزيد علاونة، لـ«الإمارات اليوم»: «راودتنا الفكرة بعد تفشي الفيروس في قرى الضفة الغربية، ومشاهدتنا معاناة المواطنين في قرية جبع لاتخاذ إجراءات التعقيم والوقاية اللازمة، في ظل ضعف الإمكانات المتوافرة»، ويضيف: «صممت أنا وشقيقي على استثمار مجال دراستنا وعملنا لتقديم المساعدة للمواطنين».

مشيراً إلى أن جهاز تيربو المبتكر يوزع مادة التعقيم، ويزودها بقوة دفع بواسطة نظام دفع هوائي، لرشها على الأسطح بشكل متجانس وكامل، والحصول على درجة تعقيم عالية. وبلغت تكاليف ابتكار جهاز التعقيم تيربو وتطويره، 5000 شيكل (ما يساوي 5000 درهم تقريباً)، تكفل بها الشقيقان علاونة على نفقتهما الشخصية، وبدعم من لجنة طوارئ بلدية جبع.

جولات تعقيم يومية

ويعكف الشقيقان علاونة بعد الانتهاء من ابتكار جهاز تيربو، الأسبوع الماضي، على القيام بجولات ميدانية يومية في قرية جبع والبلدات المجاورة، وبشكل تطوعي، لتعقيم الطرق، والمنازل، والمواطنين، للحد من انتشار فيروس كوفيد-19. ويشير مفيد إلى أن جهاز تيربو المطور يحتوي على خزانين للمعقمات، يتسعان لـ300 لتر، وهي كمية تكفي لتعقيم مسافة أربعة كيلومترات، في كل جولة من الجولات الثلاث اليومية، ويتم تركيبه على مركبة تجوب شوارع البلدة.

نظام الدوريات

يقول المهندس مفيد علاونة: «منذ يوم الخميس الماضي، نتجول في شوارع قرية جبع، حيث نشغل الجهاز بواسطة سيارة، وذلك لرش المعقمات في الطرق وداخل المنازل، حيث نعمل وفق نظام الدوريات، التي قسمت على ثلاث فترات: صباحية وبعد الظهر، والثالثة بعد السابعة مساء مع بدء توقيت منع تجول المواطنين في الشوارع».

ويلفت إلى أن نظام التعقيم لم يقتصر على قرية جبع، بل امتد ليصل إلى بلدة قباطية، وقرى عدة في جنين، لحماية المواطنين من تفشي كورونا.

يزيد علاونة:

«الجهاز المبتكر عبارة عن منظومة توجيه ميكانيكية بـ360 درجة، ومنظومة رش مائية، بالإضافة إلى نظام دفع هوائي».

مفيد علاونة:

«(تيربو) المطور يحتوي على خزانين يتسعان لـ300 لتر، وهي كمية تكفي لتعقيم مسافة أربعة كيلومترات».