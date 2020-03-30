«الخارجية» تدعم فناني الإمارات بشراء أعمالهم التشكيلية

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بدأ مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية التابع للوزارة تنفيذ مبادرة لدعم الحركة الفنية والتشكيلية في الدولة.

تتمثل المبادرة في شراء مجموعة من اللوحات التشكيلية الفنية التي تحمل توقيع فنانين إماراتيين محترفين وواعدين، وذلك بقيمة مليون ونصف المليون درهم.

وقال وزير الدولة زكي أنور نسيبة، المشرف على هذه المبادرة، إن المرحلة المقبلة ستتضمن ابتياع لوحات فنية من صنع الفنانين المحليين المقيمين في الدولة منذ مدة طويلة، وأضاف: «نودّ إيصال دعمنا لكل من أسهم في إثراء المشهد الفني والثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ودعا الجميع إلى دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع الثقافي في دولة الإمارات، وترسيخ الآفاق الثقافية والفنية الغنية في البلاد، مشيراً إلى أنه في ظل إغلاق العديد من المعارض الفنية والمتاحف، فإن هذه هي الفترة المثلى لدعم الجميع للفنانين.

وقال نسيبة إنه مع إلغاء العديد من الفعاليات الفنية التي كان من المقرر عقدها خلال هذا الموسم «أردنا أن نرسل لفنانينا رسالة تعبر عن تضامننا معهم».

وأوضح أن هذه الأعمال الفنية ستلعب دوراً مهماً في تعزيز الدبلوماسية الثقافية الإماراتية في الخارج، وذلك من خلال عرضها في 10 من السفارات والبعثات الإماراتية حول العالم، بعد انقشاع هذه الأزمة الصحية العالمية.

ولفت إلى أن بداية عرض هذه الأعمال الفنية الإبداعية ستكون في «السركال أفينيو»، الذي يُعد من أبرز المناطق الإبداعية الحاضنة للفعاليات الثقافية في دبي.