بالفيديو.. طبيب سعودي يرفض حضن أبنه ويبكي خوفاً من كورونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تداول مغردون على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مقطع فيديو للطبيب السعودي محمد الشهراني أحمد المختصين في متابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، وهو يرفض احتضان أبنه الذي زاره في المستشفى وانهمر باكياً في مشهد مؤثر يبرهن على الدور الكبير والصعب الذي يقوم به الأطباء حالياً.

وكان الطبيب السعودي قد نشر المقطع على حسابه الخاص في انستغرام وتناقلته وسائل الإعلام العالمية ومنها شبكة “أي بي سي” التي ذكرت تعليقاً على المشهد الإنساني إن الطبيب محمد الشهراني بكى من جراء حزنه من الموقف الذي حدث، وقام بهذا الأمر خوفًا من انتقال العدوى لعائلته.

ثم سلطت الوكالات الإخبارية دور الطبيب محمد الشهراني أنه يعمل في مستشفى الملك فهد الجامعي، والذي يعالج المصابين بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، ولم يتمكن من زيارة منزله؛ لتذهب عائلته للمستشفى لرؤيته.

وظهر في الفيديو ابنه وهو يجري نحوه لاحتضانه ومعانقته بعد فترة من الغياب؛ ليبعده عنه خوفًا من إمكانية إصابته بفيروس كورونا، ويسقط على الأرض ويبكي من جراء الحزن على هذا الموقف.

وكان الطبيب محمد الشهراني قد أعلن عن أول حالة تعرضت للإصابة في السعودية، قد تم علاجها الأربعاء الماضي، وأصبحت حالتها مستقرة، حيث مكثت في العزل بالمستشفى حوالي 10 أيام، موجهًا الشكر إلى كل الطاقم الطبي الذي ساهم في شفاء الحالة.