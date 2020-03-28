بالفيديو.. نداء من أرملة متطلعة: «الفيروس بيتنقل بسهولة»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تداولت قنوات تلفزيونية مصرية ومواقع تواصل عدة، مقاطع فيديو توعوية، تؤديها بأسلوبها المميز الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، التي عادت للظهور لتجوب شوارع مصرية داخل سيارة وتطلق تحذيرات عبر مكبر صوت بطريقهتا الكوميدية المعروفة.

يذكر أن الفيديو الأصلي يعود إلى المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة «إعلام المصريين»، الذي نشر الفيديو، وظهرت فيه أبلة فاهيتا تتجول في الشوارع، ممسكة بمكبر صوت، وتحذر الجمهور من فيروس كورونا المستجد، وتوضح كيف تتم العدوى، مشددة على ضرورة الابتعاد عن التجمّعات، وتطالب الجميع بالعودة إلى منازلهم، خصوصاً للمارة الذين صادفتهم خلال تصوير المقاطع التي حظيت بانتشار واسع، خلال فترة قصيرة من طرحها أمس.