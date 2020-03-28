بالفيديو.. «مش هنسلم مش هنبوس».. التوعية بكورونا على أنغام خفة الدم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تداول روّاد على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع توعية خفيفة الظل، تسعى إلى تحذير الجمهور بمخاطر فيروس كورونا المستجد.

وتظهر بعض المقاطع سيارة تعلوها مكبرات صوت، وتطلق نداءات توعوية، على أنغام الأغنية التي حظيت بانتشار واسع خلال الأسابيع الماضية، وهي «مش هنسلم مش هنبوس»، في محاولة لمكافحة الفيروس، والالتزام بالتعليمات والتزام المنازل، ولكن بطريقة فكاهية، على أنغام الأغنية ذات اللهجة المصرية.

وظهرت السيارة المفتوحة في مقطع الفيديو، وعليها شخصية «توم» الكرتونية مع مكبرات الصوت، ورددت عدداً من الشعارات، التي تناشد المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة، مثل «مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس»، و«سلم من بعيد لبعيد مش هفضل تاني أقول وأعيد»، و«اغسل ايدك بالصابون، بدل المرة 100 مليون»، و«بلاش تنزل ليل ونهار الموضوع مبقاش في هزار».

ولاقى مقطع الفيديو - الذي قيل إنه في أحد شوارع لبنان - الكثير من التعليقات الإيجابية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنه لم يكن هناك زحام على السيارة. يشار إلى أن الأغنية نفسها قد تم تركيبها على العديد من مقاطع الفيديو، بالعديد من المناطق بهدف نشر التوعية، وفي الوقت ذاته رسم البسمة في زمن كورونا.