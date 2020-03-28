وفاة إعلامية مغربية بسبب «كورونا»

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

توفيت الإعلامية المغربية، ليلى طرزايم، أمس الجمعة، في مستشفى مولاي عبدالله بمدينة سلا المغربية، بعد إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وفور انتشار الخبر، سارع عدد من زملاء المهنة لنعي الراحلة، من بينهم الإعلامي بقناة «العربية» إبراهيم بدر، الذي كتب عبر حسابه على «تويتر»: «تلقّيت اليوم خبراً صادماً عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة (ميدي1 تيفي) بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس كورونا.. رحمك الله يا ليلى، وألهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان».

وذكرت تقارير أن الراحلة كانت تعاني قصوراً في الكلى.