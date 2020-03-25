بالفيديو.. كيف ودّع الصينيون الأطباء بعد انتهاء أزمة كورونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مجمعاً لعدد من الحافلات التي تقل الأطباء الصينيين بعد انتهاء مهمتهم في مدينة ووهان الصينية بعد القضاء على فيروس كورونا في البلد المصدر له للعالم أجمع، وظهر خلال الفيديو اصطفاف السكان والسيارات تحية لهم في مشهد أظهر مدى الاحترام لهم بعد الدور الكبير الذي قاموا به من أجل القضاء على هذا الفيروس اللعين الذي أوقف الحياة في العالم أجمع، وأظهرت الصور قيام رجال الشرطة والمرور بأداء التحية العسكرية للأطباء والممرضين أيضاً تقديراً لما قاموا به.

كما تداول المغردون فيديوهات أخرى وصوراً أثبتت مدى التقدير من جانب الصينيين لما قام به الأطباء لإنقاذ الآلاف، وعلق الكثيرون على هذه المشاهد، وأشادوا بمدى احترام الصينيين للأطباء والممرضين وما قاموا به خلال هذه الفترة الصعبة.