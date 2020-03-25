متخصصون في الأمراض المُعدية: «كورونا» ينتقل بسرعة

المصدر: أوستن (أميركا) - د.ب.أ

نجح الباحثون المتخصصون في الأمراض المعدية بجامعة تكساس في أوستن عاصمة ولاية تكساس الأميركية، الذين يدرسون فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في تحديد مدى سرعة إمكانية انتشار الفيروس، وهو عامل قد يساعد مسؤولي الصحة العامة في جهود احتوائه.

ووجد الباحثون أن الفترة الزمنية بين الحالات في سلسلة الانتقال أقل من أسبوع، وأن أكثر من 10% من المرضى يصابون بالعدوى من شخص كان لديه الفيروس ولم تظهر عليه الأعراض بعد، وفي الدراسة، التي نشرت في مجلة «الأمراض المعدية الناشئة»، تمكن فريق من العلماء من الولايات المتحدة وفرنسا والصين وهونغ كونغ من حساب ما يطلق عليه الفاصل الزمني التسلسلي للفيروس، ولقياس الفاصل التسلسلي فحص العلماء الفترة التي تستغرقها الأعراض للظهور في شخصين مصابين بالفيروس، وهما الشخص الذي يعدي آخر، والشخص الثاني الذي أصيب بالعدوى.

ووجد الباحثون أن متوسط الفاصل الزمني التسلسلي لفيروس كورونا المستجد في الصين هو تقريباً أربعة أيام، وهذا أيضاً بين الدراسات الأولى التي تقدر معدل الانتقال من دون ظهور أعراض على الشخص الناقل للعدوى.

وقالت أستاذة علم الأحياء التكاملي بجامعة تكساس، لورين أنسيل ميرز: «يسهل احتواء الإيبولا، وهو ذو فاصل تسلسلي، لأسابيع عدة أكثر من الإنفلونزا وهو ذو فاصل تسلسلي لأيام قليلة، وبذلك يوجد المزيد من الوقت لتحديد الحالات المصابة بالإيبولا وعزلها قبل أن تصيب آخرين بالعدوى، وتشير البيانات إلى أن فيروس كورونا المستجد قد ينتشر مثل الإنفلونزا».

وفحصت ميرز وفريقها أكثر من 450 تقريراً عن حالات عدوى من 93 مدينة في الصين، ووجدوا أقوى دليل حتى الآن على أن الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض لابد أنهم ينقلون الفيروس، وهو ما يعرف باسم الانتقال ما قبل ظهور الأعراض، وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من حالة بين كل 10 حالات عدوى كانت من أشخاص كان لديهم الفيروس، ولكن لم يشعروا بالمرض بعد.

الفاصل الزمني

تعتمد سرعة وباء ما على شيئين، هما: عدد الأشخاص الذين تصيبهم كل حالة، والمدة التي يستغرقها انتشار العدوى بين الأشخاص. والكمية الأولى تسمى عدد التكاثر، والثاني هو الفاصل التسلسلي. ويعني الفاصل التسلسلي القصير لـ«كوفيد 19» أن موجات الانتشار الناشئة ستزيد بسرعة، ويمكن أن يكون من الصعب إيقافها، بحسب الباحثين.

450

تقريراً عن حالات عدوى من 93 مدينة في الصين فحصتها الدراسة.

لورين أنسيل ميرز:

«البيانات تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد قد ينتشر مثل الإنفلونزا».