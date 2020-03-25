الصين تطلق مركبة فضاء تجريبية قريباً

المصدر: بكين - رويترز

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أمس، أن الصين تهدف إلى إطلاق مركبة فضائية تجريبية من دون طاقم، فى شهر أبريل المقبل، في إطار برنامج أوسع لرحلات الفضاء لنقل روّاد الفضاء إلى محطتها الفضائية في المستقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المركبة الفضائية من الجيل الجديد في الرحلة الأولى للصاروخ «لونج مارش-5 بي»، وهو أكبر صاروخ من نوعه في الصين، من مقاطعة هاينان الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، نقلاً عن وكالة الفضاء الصينية. ومن المقرر أن يتم الإطلاق في النصف الثاني من أبريل المقبل.

وذكرت «شينخوا» أن المركبة الفضائية يجري تطويرها، من أجل تشغيل المحطة الفضائية الصينية، واستكشاف الفضاء في رحلات مأهولة في المستقبل. وقال يانغ تشينغ، الذي شارك في تصميم المركبة فى الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء: «إن المهمة ستختبر التقنيات الرئيسة لسفينة الفضاء المأهولة الجديدة، مثل السيطرة على إعادة الدخول إلى الغلاف الجوى والحماية من الحرارة وتكنولوجيا الاستعادة».