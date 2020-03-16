35 قطعة من فنون العالم الإسلامي والهند في «سوذبيز لندن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقام في العاصمة البريطانية لندن، في الأول من أبريل المقبل، مزاد يضم 35 قطعة جميلة من فنون العالم الإسلامي والهند، من مجموعة الراحل إتش. بيتر ستيرن، وتعكس مجموعته سعيه للحصول على «صور عالمية»، مع لوحات عثمانية مُركبة من المفروشات الحريرية والمخملية، وخيام من القماش المغولي المخملي، مزينة بزخارف نباتية، إلى جانب الألوان المائية الدقيقة لمدرسة الشركة. عاش ستيرن مع هذه الكنوز في منزله، سيدار هاوس، في وادي هدسون السفلي - والمزخرف بشكل انتقائي، بحيث يمزج بين الشرق والغرب، القديم والحديث، والفكري والروحي والثقافي.

إبريق كاشان

إبريق كاشان من الفخار المصقول بالفيروز، تقريباً منذ عام 1200 - 1220 ميلادية، فارس (السعر المقدر 120 - 160 ألف جنيه إسترليني).

يوضح هذا الإبريق الرائع الابتكارات الهائلة في الزخرفة الخزفية في بلاد فارس بنهاية القرن الـ12، مع التعقيد الاستثنائي وحرية تصميمه. تلتف سلسلة من الزخارف حول الجسم الفيروزى، حيث تدمج رصيعات النخيل المعقدة مع نقوش مخطوطة.

في أوائل الأربعينات من القرن الماضي، كان يُعتقد أن هذه القطعة قد تم اكتشافها بين عدد من الأوعية المشابهة التي دُفنت في جرار الزيت الفخارية الكبيرة في جرجان. ربما كانت هذه الإمدادات من تاجر قام باستيرادها من كاشان، وتم إخفاؤها لحفظها عشية الغزو المغولي.

نُشر في الأصل في عام 1949، وعُرض سابقاً في معهد سميثسونيان في واشنطن العاصمة (1966-1968)، إضافة إلى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض، المملكة العربية السعودية (1985)، وسيتم عرضه الآن بشكل عام للمرة الأولى منذ ذلك الحين.

صندوق من «المهاد»

صندوق من «المهاد» أو «النصرية» من إسبانيا في القرن الـ12/‏‏‏‏ الـ13 (السعر المقدر 200 - 300 ألف جنيه إسترليني).

يعد هذا الصندوق ثماني الأضلاع، الذي لم يتم نشره من قبل، من أوائل مظاهر الأسلوب الزخرفي الذي يرتبط غالباً بالمنطقة المسلمة في البحر الأبيض المتوسط في العصور الوسطى، حيث سيتم عرضه للمرة الأولى في مزاد علني، بعدما ظل في المجموعة نفسها منذ سبعينات القرن الماضي. تتميز القطع الأثرية من هذه الفترة من تاريخ الأندلس بندرتها، وتجمع هذه القطعة مع مجموعة صغيرة من الأعمال الخشبية التي يعود تاريخها إلى أواخر القرن الـ12 أو أوائل القرن الـ13، والتي استخدمت الفسيفساء الجزئي التقليدي والقشرة الزخرفية.

عقد من اللؤلؤ

عقد من اللؤلؤ المسمى «ناف لارا» مرصع بالألماس من تسعة صفوف، منذ أواخر القرن الـ19/‏‏‏‏ أوائل القرن الـ20 في الهند (السعر المقدّر 40 - 50 ألف جنيه إسترليني).

يتألف من تسعة صفوف من اللؤلؤ، كل منها معلق بدقة بقلادات مرصعة بمجموعة من الأحجار الكريمة، لتصل ذروتها في حبة زمرد منحوتة، وقد صنعت هذه القلادة في الهند، كما يطالب نبلاء أوروبا بأحدث صيحات الموضة عبر الثقافات، وله مثال مشابه كانت ترتديه المطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم، وتم عرضه أخيراً في متحف اللوفر أبوظبي. وتعد هذه القطعة جزءاً من مجموعة أوسع كانت ذات مرة في حوزة أميرة هندية.

أقمشة مغولية وعثمانية فاخرة من مجموعة إبريق فخاري نادر من القرن الـ13 من كنوز جرجان الشهيرة

المجموعة تعود إلى إتش. بيتر ستيرن، وتعكس سعيه للحصول على صور عالمية.

العقد يتألف من 9 صفوف من اللؤلؤ كل منها معلق بدقة بقلادات مرصعة باحجار كريمة.