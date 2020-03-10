3 موظفات في شرطة دبي يحصدن جائزة الشرق الأوسط لتميز القيادات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصلت ثلاث موظفات في القيادة العامة لشرطة دبي على جائزة الشرق الأوسط الـ11 لتميز القيادات، وذلك خلال أعمال المؤتمر الدولي الـ24 للقياديات الذي نظمه أول من أمس معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في فندق روضة المروج بدبي، بمشاركة قياديات من القطاعات الحكومية، والأعمال، ووسائل الإعلام، والمنظمات الاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفازت المهندسة خلود يعقوب المرزوقي بجائزة الشرق الأوسط الـ21 لتميز القيادات الشابة عن فئة الشخصية النسائية القيادية في إدارة المشاريع الكبرى، فيما فازت الموظفة شيخة خميس العبدولي، تنفيذي أول إدارة الشرطة المجتمعية، بجائزة فئة «الشخصية النسائية القيادية في تطوير الخدمات المجتمعية»، فيما فازت النقيب عتيقة مصبح الظاهري رئيس قسم إسعاد المتعاملين بجائزة فئة «الشخصية النسائية القيادية في قطاع الشرطة».

وخلال فعاليات المؤتمر، كرّم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز القيادة العامة لشرطة دبي بدرع أفضل مؤسسة داعمة للمواهب النسائية، وتسلم التكريم الرائد خبير العنود السعدي رئيس مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، من رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة راشد الليم، ضيف شرف المؤتمر.

وتقدمت الرائد خبير العنود السعدي بالتهاني والتبريكات إلى القيادة العامة لشرطة دبي على حصولها على أفضل مؤسسة داعمة للمواهب النسائية، وهنأت الفائزات الثلاث من شرطة دبي بتميزهن في عملهن، وحرصهن على التفاني في خدمة الوطن.

وأكدت الرائد العنود أن المرأة الإماراتية تعتلي اليوم منصات التتويج كافة بفضل الدعم الكبير والرعاية التي تحظى بها من «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيدة بجهود سموها في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها.