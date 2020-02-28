إعادة 14 سلحفاة خضراء إلى مياه كلباء

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

عثرت فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية على ١٤ سلحفاة بحرية خضراء وأعادتها إلى مياه محمية أشجار القرم في كلباء، بعد أن قامت بإجراء ما يلزم لها من رعاية وعناية ومعاينة وتزويدها بأجهزة تتبّع، وتعتبر السلاحف البحرية الخضراء من الأنواع المهددة بالانقراض.

وتحرص هيئة البيئة والمحميات الطبيعية على حماية مختلف الأنواع من الانقراض، ومن بين استراتيجيتها في ذلك حماية السلاحف البحرية الخضراء، وكانت في مرحلة سابقة قد أطلقت عدداً من السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض، ووفرت لها حياة جديدة في محمية أشجار القرم بكلباء، وجاء إطلاقها إيذاناً بالبدء في دراسة علمية تستمر لمدة تراوح بين سنتين وثلاث سنوات، بهدف قراءة ومعرفة وتحليل نمط حياة وأسلوب معيشة هذا النوع من السلاحف، ومدى ملاءمة مياه خليج عمان لحياتها، وتعتبر الدراسة الأولى من نوعها في المنطقة، وتشكل قيمة مضافة إلى أبحاث الحياة الطبيعية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، هنا سيف السويدي، إن السلاحف الخضراء معروفة في خليج عُمان، وقليلة الوجود في الخليج العربي، وهي مهددة بالانقراض عالمياً، ولا يُعرف عنها الشيء الكثير عن سلوكياتها وأين تعشعش وأين تهاجر ونمط التغذية والحياة، وقد تم اكتشاف تعشيشها عام ٢٠١٢، وبناءً على ذلك تم إجراء مباحثات مع الصندوق العالمي لحماية الطبيعية وجمعية الإمارات للحياة الفطرية، من أجل إجراء دراسة جديدة تتعلق بالسلاحف الخضراء، وذلك بغرض اكتشاف المزيد عن العادات الغذائية والمعيشية لصغار السلاحف الخضراء التي توجد في القنوات المائية في محمية أشجار القرم بكلباء.

- الدراسة هي الأولى من نوعها في المنطقة، وتشكّل قيمة مضافة إلى أبحاث الحياة الطبيعية في الإمارات.