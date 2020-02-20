«الشيخ زايد للكتاب» تعتمد القوائم القصيرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اعتمدت الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب القوائم القصيرة للدورة الـ14، خلال اجتماعات الهيئة التي امتدت من 13 إلى 15 فبراير الجاري في أبوظبي.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، الدكتور علي بن تميم: «يأتي اجتماع الهيئة العلمية للجائزة، الذي يتسم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة والموضوعية، لدراسة تقارير لجان التحكيم، واختيار القوائم القصيرة، وترشيح الفائزين بالجائزة، التي جاءت تقديراً لمكانة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره الرائد في التوحيد والتنمية وبناء الدولة والإنسان».

وأضاف: «يمثل اجتماع الهيئة العلمية للجائزة المرحلة الثالثة من مراحل التقييم، للخروج بالقائمة القصيرة للمرشحين، للفوز بالجائزة التي سيعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً للإعلان عن الفائزين».

واجتمعت الهيئة برئاسة الدكتور علي بن تميم، بحضور كلٍّ من: أعضاء اللجنة: الدكتور خليل الشيخ (الأردن)، والدكتور محمد بنيس (المغرب)، والدكتور كاظم جهاد (العراق - فرنسا)، ويورغن بوز (ألمانيا)، والدكتورة باولا سانتيان غريم (إسبانيا)، والباحثة الدكتورة أليسون ماكويدي - المصري (الولايات الأميركية)، والشاعر والباحث الإماراتي سلطان العميمي، للاطلاع على تقارير لجان التحكيم ودراسة توصياتهم ومناقشتها في جميع فئات الجائزة التسع.

واطلعت الهيئة العلمية على تقارير المحكمين المفصلة للمرشحين في القوائم الطويلة، التي تضمنت فروع: الآداب، الترجمة، التنمية وبناء الدولة، الثقافة العربية في اللغات الأخرى، أدب الطفل والناشئة، الفنون والدراسات النقدية، المؤلف الشاب، والنشر والتقنيات الثقافية.

يذكر أنه سيجري الكشف عن مرشحي القوائم القصيرة لمختلف فروع الجائزة، خلال الشهر الجاري، إذ شهدت الدورة الـ14 من جائزة الشيخ زايد للكتاب ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المشاركة، واستقبلت نحو 1900 عمل في جميع فروع الجائزة التسعة، كما شهدت المشاركات تنوعاً في الجنسيات المشاركة، والتي شملت 49 دولة، من بينها 27 دولة أجنبية، و22 دولة عربية.

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عمل، تقدمت لفروع الجائزة التسعة، خلال دورتها الحالية.

علي بن تميم: إعلان المرشحين للفوز خلال الأسابيع المقبلة