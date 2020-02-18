جراحة فائقة الدقة باستخدام روبوت «موسا» المبتكر

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

أجرى أطباءُ جراحةً فائقة الدقة لمريضة تعاني وذمة لمفية بعد جراحة لسرطان الثدي باستخدام نظام روبوتي مساعد يسمى «موسا» أنتجته شركة مايكروشور الهولندية، ونجحت العملية لتكون الأولى في العالم.

وهو أمر فريد أن يتقن نظام روبوتي هولندي أول جراحة دقيقة بمساعدة روبوتية في العالم.

ووفقاً لورقة بحثية نشرت في دورية نيتشر كوميونيكيشنز، أجرى الأطباء جراحةً دقيقةً بمساعدة روبوتية باستخدام جهاز روبوتي جراحي دقيق، وجاء في الورقة «تثبت بياناتنا أن الجراحة فائقة الدقة بمساعدة الروبوت لدى المريضات اللاتي يعانين الوذمة اللمفية المرافقة لسرطان الثدي ممكنة ويسيرة بالاستعانة بـ(موسا)».

يتحكم الأطباء بـ«موسا» الذي صممته شركة هولندية تدعى مايكروشور باستخدام عصا تحكّم ودواستي قدم.

يتفوق «موسا» على غيره مثل نظام دافنشي - وهو أنجح روبوت جراحي في العالم - بقدرته على تنفيذ مهمات لا يجيدها دافنشي، ويمتاز بأنه يلغي تأثير ارتعاش اليد البشرية في العمليات الجراحية التي تتطلب دقةً عاليةً. وتضخيم التحكم لأبعاد أكبر من حركة الروبوت، إذ تؤدي حركة سنتيمتر واحد بعصا التحكم إلى حركة تحت ملليمترية.