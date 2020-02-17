اكتشاف الجزء المفقود من «بابل التاريخية»

المصدر: بابل (العراق) ■د.ب.أ

وثقت جامعة بابل العراقية مقتنيات أثرية، بموقع تل الديلم في مدينة دلبات التاريخية، جنوبي مدينة الحلة (100 كم جنوب بغداد)، أسهمت وللمرة الأولى في الكشف عن الجزء المفقود من تاريخ مدينة بابل التاريخية.

ونقلت صحيفة «الصباح» العراقية، أمس، عن معاون العميد للشؤون العلمية في كلية الآداب بجامعة بابل، كاظم جبر سلمان، قوله: إن «فرق التنقيب في قسم الآثار بموقع تل الديلم، تمكنت من الكشف عن أحد المداخل الرئيسة لمدينة دلبات الأثرية، والعثور على مجموعة من القطع الأثرية بعد عام كامل من التنقيب في الموقع الأثري، الذي أسهم في إزالة الغموض عن الجزء المفقود من تاريخ المدينة الأثرية».

وأوضح أنه عثر، وللمرة الأولى، على مجموعة من النصوص المسمارية باللغة السومرية.