حفيد ملكة بريطانيا الأكبر ينفصل عن زوجته

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت صحيفة «صن»، أمس، أن بيتر فيليبس، حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، انفصل عن زوجته الكندية بعد زواج دام 12 عاماً.

وأضافت الصحيفة أن فيليبس الحفيد الأكبر من بين ثمانية أحفاد للملكة شعر بالحزن الشديد بسبب رغبة زوجته (أوتم - 41 عاماً) في الانفصال.

وتزوج فيليبس وأوتم في عام 2008 وأنجبا بنتين هما (سافانا - تسع سنوات) و(إيسلا - سبع سنوات). وقال قصر بكنغهام إنه ليس لديه تعليق إذ إنها مسألة شخصية.

وفيليبس (42 عاماً) ابن الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث وهو رقم 15 في ترتيب ولاية العرش، والتقى زوجته أوتم في عام 2003 في سباق الجائزة الكبرى في مونتريال، إذ كان يعمل مع فريق «بي.إم.دبليو وليامز» المنافس في سباقات «فورمولا 1»، وكانت هي تعمل مع «بي.إم.دبليو». وتزوجا في قصر وندسور قرب لندن، الذي شهد العديد من الزيجات الملكية، منها زواج الأمير هاري حفيد الملكة من الأميركية ميغان.

ولا يحمل فيليبس لقباً ملكياً، ويميل للبقاء بعيداً عن الأضواء. لكنه نظم حفلاً ضخماً في الشارع أمام قصر بكنغهام للاحتفال بعيد ميلاد الملكة الـ90 في عام 2016.

وقالت الصحيفة إن الملكة (93 عاماً) ستحزن بشدة بسبب النبأ الذي يأتي على خلفية سلسلة من الانتكاسات للعائلة المالكة.

فقد أدخل هاري وميغان القصر في أزمة الشهر الماضي، عندما أعلنا أنهما يريدان تقليص واجباتهما الرسمية. وأدى ذلك إلى اتفاق على تقاعدهما من دورهما الملكي، من أجل قضاء المزيد من الوقت في كندا والولايات المتحدة.

• فيليبس وأوتم اقترنا في عام 2008 وأنجبا بنتين.