جهاز محمول يطبع الجلد ويثبته مباشرة على الجروح

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

أعلن علماء كنديون في عام 2018 عن تطويرهم لجهاز يطبع طبقات من الجلد الاصطناعي، ويثبتها مباشرةً على جروح ضحايا الحروق.

وقال الباحث أكسيل جونتر، لدورية سايميثونيان: «يشبه الجهاز الآلة التي تفرد الأشرطة اللاصقة، لكنه يضع طبقات من الجلد الاصطناعي بدلاً من الأشرطة اللاصقة». وأوضح الفريق نتائج تجربته الأخيرة الواعدة في بحثه، الذي نشر يوم الثلاثاء الماضي، في دورية بايوفابريكيشن، ما يقربنا من استخدامه في عيادات الحروق.

ويعالج الأطباء حالياً الحروق الشديدة بطرق عدة، أشهرها ترقيع الجلد الذي يشمل إزالة الأنسجة المتضررة واستبدالها بجلد سليم مأخوذ من مكان آخر في جسم المريض. لكن هذه الطريقة لا تصلح في بعض المرضى.

وقال جونتر في بيان صحافي: «المرضى الذين يعانون حروقاً شديدة تدمر جميع طبقات الجلد على مساحات كبيرة، ولا تتبقى أجزاء سليمة تكفي لإجراء عملية الترقيع. وتوجد بعض الطرق البديلة للترقيع، مثل سقالات الكولاجين وبدائل الجلد، لكنها تعاني عيوباً عديدة. ولذا فإن الجهاز الجديد يمثل أملاً كبيراً لهؤلاء المرضى».

الجهاز الجديد يمثل أملاً كبيراً لمن يعانون حروقاً شديدة.