محمد إمام يشكر الأردنيين وتامر حسني يشكر السعوديين

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

وجه النجم محمد إمام، الشكر إلى الأردنيين على حسن الضيافة، بعدما حرص على حضور العرض الخاص لفيلمه «لص بغداد» هناك، وسط الجمهور، ليكون الأردن محطة إمام الثانية بعد الإمارات، والتي شاهد إمام فيلمه الجديد بإحدى سينماتها.

ونشر إمام، صورتين عبر حسابه على «انستغرام»، لهدية تلقاها من المعجبين في الأردن، وهي «اسوارة» سوداء، كتب عليها بحروف ذهبية بارزة «الزعيم الصغير». وعلق إمام على الصورة قائلا «شكراً على الهدية الجميلة وحسن الضيافة».

بدوره توجه النجم تامر حسني، بالشكر إلى الجمهور السعودي، بعد تحقيق إيرادات فيلمه «الفلوس» أكثر من 70 مليون جنيه مصرى في شباك التذاكر السعودي وهو أعلى رقم لفيلم عربي بتاريخ السينما العربية، وفقا للشركة الموزعة للفيلم فى السعودية، حيث كتب عبر حسابه بموقع «أنستغرام»:«شكراً من كل قلبي جداً جداً، مرّة شكراً للشعب السعودي الراقي الغالي».

