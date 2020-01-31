مهرجان «موشنجيت دبي الثقافي»

المصدر: الامارات اليوم

فعاليات مذهلة تتضمن رقصات التنين، ومسيرة ماستر بو، والطعام الصيني الشهي، والأسواق التقليدية، وعروض الكونغ فو، وغيرها الكثير من 22 يناير إلى الثامن من فبراير، بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة، في انتظار زوار «موشنجيت دبي». أكبر وجهة ترفيهية مستوحاة من أجواء هوليوود الشيّقة النابضة بالحياة والمفعمة بالزينة المبهجة.

سواء في تشينا هاوس الواقع بـ«استديو سنترال» في «موشنجيت دبي»، المتألق بصخب اللونين الأحمر والذهبي، وما يعكسانه من تقاليد صينية أصيلة. أو رقصات التنانين الشيّقة والاستعراضات الساحرة لرقصات الأسود من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع. كما يمكن للزوار الاستمتاع بعروض مسيرات ماستر بو، التي تضم أبطال أفلامهم المحبوبين، وبمشاهدة عروض فنون القتال، التي تؤديها فرقة «كريزي كونغ فو أكاديمي».

وكذلك التمتع بأجواء الاحتفالات في نزهة على الأقدام بين أرجاء السوق التقليدية الحافلة بالمشغولات الفنية ومنتجات الحرف اليدوية، وأطايب الأطباق الصينية الشهيرة، لعيش تجربة حقيقية تعكس فناً وثقافة يليقان بالسنة الصينية الجديدة، جنباً إلى جنب مع جولات الألعاب الشيّقة غير المحدودة التي يحتضنها المتنزه.