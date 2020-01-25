حبارى تقطع آلاف الكيلومترات إلى «الجزيرة العربية»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حقق مشروع الحفاظ على الحبارى وحمايته من الانقراض إنجازاً جديداً، حيث قامت مجموعة من طيور الحبارى الآسيوية المنتجة في مركز الشيخ خليفة بن زايد في كازاخستان باتباع مسارات هجرة الحبارى البرية، ما يعد نجاحاً لرؤية القيادة للحفاظ على هذا الطائر الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من تراث الإمارات والجزيرة العربية، بل والعالم أجمع.

وقال العضو المنتدب للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ماجد المنصوري: «لقد حقق مشروع الحبارى الذي بدأه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ عام 1976 الكثير من الإنجازات في المحافظة على الحبارى، ويعد هذا الإنجاز هو الأبرز والأهم لاستدامة هذه الطيور ذات الأهمية التراثية والإيكولوجية الكبيرة».

وأشارت البيانات التي جمعها الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى من أجهزة التتبع المرتبطة بالأقمار الاصطناعية والحلقات التعريفية التي تم تثبيتها على الحبارى الآسيوية المنتجة في مركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى في كازاخستان والتي تم إطلاقها في البرية، إلى أن مجموعة من هذه الطيور تأخذ مسارات الهجرة نفسها التي تسلكها الحبارى البرية المتكاثرة طبيعياً في كازاخستان، حيث تتجه إلى شبه الجزيرة العربية لقضاء فصل الشتاء.

ويقوم الصندوق بمراقبة 2130 حبارى برية ومكاثرة في الأسر على مدار العام من خلال أجهزة تتبع متصلة بالأقمار الاصطناعية، ما يوفر معلومات مهمة حول سلوكيات الهجرة بعيدة المدى للطيور التي يتم إنتاجها في إطار برنامج الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى التي يتم إطلاقها لزيادة أعداد الحبارى، وتعزيز تكاثرها وهجرتها واستدامتها على المدى الطويل في البرية.

ويعد مركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى في كازاخستان واحداً من أربعة مراكز تابعة للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وستصل طاقته الإنتاجية إلى 15 ألف فرخ حبارى سنوياً عند دخوله المرحلة التشغيلية الكاملة خلال وقت لاحق من العام الجاري. وقد نجح المركز بإنتاج أكثر من 7000 حبارى آسيوي خلال موسم 2018-2019.

يذكر أن نموذج التدخل الاستباقي الذي يطوره الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى منذ التسعينات يستخدم شبكة واسعة من مشروعات الإكثار في الأسر والإطلاق إلى البرية لتعزيز مجموعات الحبارى المقيمة والمهاجرة على امتداد نطاق الانتشار، بالإضافة إلى توثيق التعاون الدولي لإنشاء المحميات وتوعية المجتمعات المحلية، ودعم تطبيق الاتفاقيات والنظم والتشريعات الوطنية والدولية التي تكفل الحماية الملائمة للحبارى وموائلها الطبيعية.

- تصل الطاقة الإنتاجية لمركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى إلى 15 ألف فرخ سنوياً.

- يقوم الصندوق بمراقبة 2130 حبارى برية ومكاثرة في الأسر على مدار العام.