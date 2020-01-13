الصين تبحث عن حياة خارج الأرض بـ «عين السماء»

المصدر: شنغهاي - رويترز

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن بكين بدأت رسمياً تشغيل أكبر تلسكوب يلتقط موجات الراديو في العالم، الذي ستستخدمه في أبحاث الفضاء، والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

يبلغ قطر التلسكوب ‭ ‬ 500متر، أي ما يعادل 30 ملعباً لكرة القدم، وهو مثبت على جبل في إقليم قويتشو بجنوب غرب البلاد، ويُعرف أيضاً في الصين باسم «عين السماء».

وأفادت وكالة شينخوا بأن التلسكوب حصل على موافقة لبدء عملياته. وانتهت الصين من تشييده عام 2016، ويخضع منذ ذلك الحين لاختبارات ومراجعة لتلافي ما قد يظهر من عيوب فنية.

وقال رئيس المهندسين القائمين على التلسكوب، جيانغ بينغ، إن العمليات التجريبية تسير بشكل جيد حتى الآن، وإن حساسيته تزيد أكثر من مرتين ونصف المرة على ثاني أكبر تلسكوب في العالم.

وقالت الوكالة إن المشروع جمع أيضاً بعض البيانات العلمية القيّمة خلال تلك الفترة، ومن المتوقع أن يساعد على تحقيق بعض الإنجازات في مجالات، مثل رصد موجات الجاذبية ذات التردد المنخفض، والجزيئات بين النجوم، خلال فترة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

ويمثل تطوير برنامج الفضاء أولوية لدى الصين، التي تستهدف مواكبة روسيا والولايات المتحدة، وأن تصبح قوة عظمى في مجال الفضاء بحلول 2030. وتعتزم بكين بدء تشييد محطة فضاء مأهولة العام المقبل.