توم هانكس الكاتب.. في نسخته العربية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استطاع الممثل الأميركي توم هانكس، منذ ثمانينات القرن الماضي، أن يبهر عشاق السينما، كممثل يحمل في رصيده الفني جائزتي «الأوسكار»، و«غولدن غلوب»، إلا أن إبداعاته لم تتوقف عند الفن السابع، إذ أطلّ على الساحة الأدبية في عام 2017 كاتباً يروي حكايات جديدة عن المجتمع الأميركي، وأصدر كتاباً بعنوان «نمط غير شائع»، الذي يروي فيه قصصاً خاصة تتمحور حول العائلة، والعلاقات الرومانسية الفاشلة، ومصاعب الحياة.

وبعد أن نال الكتاب، الذي شكّل باكورة أعمال هانكس الأدبية، استحسان القرّاء والنقاد، وحقق نسبة مبيعات مرتفعة على مستوى العالم، تقدم دار «روايات» المتخصصة في نشر الأعمال الأدبية العربية والمترجمة، التابعة لـ«مجموعة كلمات»، الطبعة العربية من كتاب هانكس، الذي يروي فيه 17 قصة قصيرة مليئة بالشخصيات، وغنية بالحوارات التي تتشابه مع نصوص الأفلام، وتمتزج فيها الكوميديا بالدراما.

ينقل هانكس في كتابه، الذي ترجمه إلى العربية مجدي عبدالمجيد خاطر، قصة أحد الأشخاص الذي هاجر من أوروبا الشرقية إلى مدينة نيويورك بعد أن مزّقت الحرب الأهلية في موطنه أسرته وحياته، وقصة امرأة تحاول التأقلم في حي جديد بعد طلاقها.

كما يضم الكتاب قصة محارب قديم شارك في الحرب العالمية الثانية ويتعايش مع الندبات التي تملأ جسده ونفسه أيضاً، وكاتب مقال في صحيفة ببلدة صغيرة يسجل أفكاراً قديمة عن العالم المعاصر، إضافة إلى العديد من الشخصيات.

هانكس الكاتب يتقاطع مع هانكس الممثل المبدع في دقة ملاحظته للتفاصيل، وخفة ظله، وحكمته أمام المواقف الإنسانية، فيكاد يكتب بشخصيات مَثلها في أفلامه مثل «فورست جامب» و«الكابتن سالي»، الذي هبط بطائرته في نهر هدسون منقذاً 150 راكباً وطاقم الطائرة.

يشار إلى أن إبداع هانكس لا يقتصر على الوقوف أمام الكاميرا، بل يشمل العمل خلف الكاميرات كمخرج ومنتج للعديد من الأفلام التي لاقت استحسان النقاد في هوليوود، وكذلك تمرّس هانكس في كتابة نصوص مسلسلات عدة، منها «باند أوف برثرز»، وهو مسلسل تلفزيوني قصير من 10 حلقات عن الحرب العالمية الثانية، الذي يعدّ من أروع المسلسلات.

بيئة مفتوحة

تختص دار «روايات» بنشر الأعمال الأدبية العربية والمترجمة، وفقاً لأحدث السبل المتنوّعة في مجال النشر في العالم، وتهدف إلى توفير بيئة مفتوحة للمواهب السرديّة الجادة في الوطن العربي. وتلتزم «روايات» بتوفير كل ما يمكن أن يخدم الكتاب، ويضعه في أفضل حالاته.

17

قصة قصيرة يضمها كتاب توم هانكس، الذي حقق مبيعات كبيرة.